сегодня



Концертное видео CARNATION



CARNATION опубликовали концертное видео к "Napalm Ascension", взятое из нового релиза "Galaxy Studio Sessions".



Трек-лист:



"Reincarnation"

"Iron Discipline"

"Serpent’s Breath"

"The Whisperer"

"Malformed Regrowth"

"Sepulcher of Alteration"

"Napalm Ascension"

"Fathomless Depths"

"Where Death Lies"







+0 -0



просмотров: 330