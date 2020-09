сегодня



Новый альбом CARNATION доступен для прослушивания



"Where Death Lies", новый альбом группы CARNATION, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Iron Discipline"

"Sepulcher Of Alteration"

"Where Death Lies"

"Spirit Excision"

"Napalm Ascension"

"Serpent's Breath"

"Malformed Regrowth"

"Reincarnation"

"In Chasms Abysmal"







