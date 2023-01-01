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Новое видео CARNATION



Maruta, новое видео CARNATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Cursed Mortality", выход которого намечен на третье ноября на Season of Mist. https://carnationband.com/







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