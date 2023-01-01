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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 46
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 38
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 20
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
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*

Carnation

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8 июл 2023 : 		 Новое видео CARNATION

29 июн 2023 : 		 Видео полного выступления CARNATION

9 июн 2023 : 		 Новое видео CARNATION

1 сен 2022 : 		 Концертное видео CARNATION

9 июн 2022 : 		 Новое видео CARNATION

14 янв 2022 : 		 Концертное видео CARNATION

20 ноя 2021 : 		 Концертное видео CARNATION

13 окт 2021 : 		 Концертное видео CARNATION

7 апр 2021 : 		 Стрим от CARNATION

28 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от CARNATION

18 окт 2020 : 		 Обучающее видео от CARNATION

18 сен 2020 : 		 Новый альбом CARNATION доступен для прослушивания

26 авг 2020 : 		 Видео с текстом от CARNATION

7 авг 2020 : 		 Новое видео CARNATION

23 июл 2020 : 		 Концертное видео CARNATION

9 июл 2020 : 		 Новое видео CARNATION

2 окт 2019 : 		 Концертное видео CARNATION

17 дек 2014 : 		 Дебютный ЕР CARNATION выйдет в феврале
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Новое видео CARNATION



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Maruta, новое видео CARNATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Cursed Mortality", выход которого намечен на третье ноября на Season of Mist.




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