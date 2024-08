27 авг 2024



Видео с текстом от MINDWARS



MINDWARS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Crusaders", который взят из нового альбома V, выходящего девятого сентября:



"Stand Guard At The Gates Of Your Mind"

"Live To Die"

"Beneath The Trees"

"Crusaders"

"The Road To Madagascar"

"West Of Nowhere"

"Chasing The Wind"

"Source Of Destruction"

"Into The Known"

"Vultures Of The Eighth Wonder"

"The Logical Song"







