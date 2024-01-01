Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 42
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
*Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов... 21
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 19
*GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!» 16
*Нагадь на концерте, не упустив ни одной секунды шоу! 14
*Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 42
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
[= ||| все новости группы



*

Mindwars

*



9 дек 2024 : 		 MINDWARS на Roller Records

27 авг 2024 : 		 Видео с текстом от MINDWARS

6 авг 2024 : 		 Видео с текстом от MINDWARS

23 июл 2024 : 		 Новый альбом MINDWARS выйдет осенью

3 июл 2021 : 		 Видео с текстом от MINDWARS

3 янв 2021 : 		 Видео с текстом от MINDWARS

1 дек 2020 : 		 Обучающее видео от MINDWARS

11 ноя 2020 : 		 Новое видео MINDWARS

14 окт 2020 : 		 Новое видео MINDWARS

26 авг 2020 : 		 Тизер нового альбома MINDWARS

25 авг 2020 : 		 Обложка нового альбома MINDWARS

24 авг 2020 : 		 Новый альбом MINDWARS выйдет осенью

5 авг 2020 : 		 MINDWARS записали кавер-версию SLAYER

20 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MINDWARS

4 авг 2017 : 		 MINDWARS на Dissonance Productions

29 июн 2017 : 		 MINDWARS работают над новым материалом

7 окт 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

22 авг 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

29 июн 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

20 май 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

15 апр 2016 : 		 Видео с текстом от MINDWARS

14 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома MINDWARS

9 фев 2016 : 		 Обложка нового альбома MINDWARS

21 окт 2015 : 		 MINDWARS сводят новый альбом

26 май 2015 : 		 MINDWARS готовятся к студийной работе

27 дек 2014 : 		 Новый альбом MINDWARS доступен для прослушивания
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MINDWARS на Roller Records



zoom
MINDWARS заключили соглашение с лейблом High Roller Records, на котором в начале следующего года состоится релиз на CD, виниле и кассете альбома V

MINDWARS Sign With High Roller Records




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 110

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом