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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 285
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 56
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Mindwars

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10 фев 2025 : 		 Новое видео MINDWARS

27 дек 2024 : 		 Новое видео MINDWARS

9 дек 2024 : 		 MINDWARS на Roller Records

27 авг 2024 : 		 Видео с текстом от MINDWARS

6 авг 2024 : 		 Видео с текстом от MINDWARS

23 июл 2024 : 		 Новый альбом MINDWARS выйдет осенью

3 июл 2021 : 		 Видео с текстом от MINDWARS

3 янв 2021 : 		 Видео с текстом от MINDWARS

1 дек 2020 : 		 Обучающее видео от MINDWARS

11 ноя 2020 : 		 Новое видео MINDWARS

14 окт 2020 : 		 Новое видео MINDWARS

26 авг 2020 : 		 Тизер нового альбома MINDWARS

25 авг 2020 : 		 Обложка нового альбома MINDWARS

24 авг 2020 : 		 Новый альбом MINDWARS выйдет осенью

5 авг 2020 : 		 MINDWARS записали кавер-версию SLAYER

20 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MINDWARS

4 авг 2017 : 		 MINDWARS на Dissonance Productions

29 июн 2017 : 		 MINDWARS работают над новым материалом

7 окт 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

22 авг 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

29 июн 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

20 май 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

15 апр 2016 : 		 Видео с текстом от MINDWARS

14 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома MINDWARS

9 фев 2016 : 		 Обложка нового альбома MINDWARS

21 окт 2015 : 		 MINDWARS сводят новый альбом
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Новое видео MINDWARS



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Beneath the Trees, новое видео MINDWARS, доступно для просмотра ниже.




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