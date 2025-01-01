×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE
285
Новое видео DEATH SS
181
Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?
165
METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB...
56
MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER
56
У KING DIAMOND есть целых десять песен
47
MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень»
34
DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO
23
Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER
22
Вокалист LAMB OF GOD: «Алкоголь для групп — это часть культу...
22
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE
285
Новое видео DEATH SS
181
Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?
165
METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB...
56
MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER
56
все новости группы
Mindwars
США
Thrash Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/mindwarsband
10 фев 2025
:
Новое видео MINDWARS
27 дек 2024
:
Новое видео MINDWARS
9 дек 2024
:
MINDWARS на Roller Records
27 авг 2024
:
Видео с текстом от MINDWARS
6 авг 2024
:
Видео с текстом от MINDWARS
23 июл 2024
:
Новый альбом MINDWARS выйдет осенью
3 июл 2021
:
Видео с текстом от MINDWARS
3 янв 2021
:
Видео с текстом от MINDWARS
1 дек 2020
:
Обучающее видео от MINDWARS
11 ноя 2020
:
Новое видео MINDWARS
14 окт 2020
:
Новое видео MINDWARS
26 авг 2020
:
Тизер нового альбома MINDWARS
25 авг 2020
:
Обложка нового альбома MINDWARS
24 авг 2020
:
Новый альбом MINDWARS выйдет осенью
5 авг 2020
:
MINDWARS записали кавер-версию SLAYER
20 мар 2018
:
Обложка и трек-лист нового альбома MINDWARS
4 авг 2017
:
MINDWARS на Dissonance Productions
29 июн 2017
:
MINDWARS работают над новым материалом
7 окт 2016
:
Новое видео MINDWARS
22 авг 2016
:
Новое видео MINDWARS
29 июн 2016
:
Новое видео MINDWARS
20 май 2016
:
Новое видео MINDWARS
15 апр 2016
:
Видео с текстом от MINDWARS
14 мар 2016
:
Трейлер нового альбома MINDWARS
9 фев 2016
:
Обложка нового альбома MINDWARS
21 окт 2015
:
MINDWARS сводят новый альбом
26 май 2015
:
MINDWARS готовятся к студийной работе
27 дек 2014
:
Новый альбом MINDWARS доступен для прослушивания
4 дек 2014
:
Кавер-версия BOB'a DYLAN'a от MINDWARS
29 окт 2014
:
Новая песня MINDWARS
7 окт 2014
:
Тизер нового альбома MINDWARS
17 сен 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома MINDWARS
14 июн 2014
:
Новое видео MINDWARS
29 янв 2014
:
Музыканты HOLY TERROR, JESTER BEAST в MINDWARS
сегодня
Новое видео MINDWARS
Beneath the Trees, новое видео MINDWARS, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 99
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет