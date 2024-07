сегодня



Новый альбом MINDWARS выйдет осенью



CMINDWARS сообщили о том, что новая работа будет называться V и выйдет девятого сентября:



"Stand Guard At The Gates Of Your Mind"

"Live To Die"

"Beneath The Trees"

"Crusaders"

"The Road To Madagascar"

"West Of Nowhere"

"Chasing The Wind"

"Source Of Destruction"

"Into The Known"

"Vultures Of The Eighth Wonder"

"The Logical Song"







