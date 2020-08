сегодня



Новая песня SPIRIT ADRIFT



"Harmony Of The Spheres", новая песня группы SPIRIT ADRIFT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Enlightened In Eternity, выход которого запланирован на 16 октября на Century Media Records.



Трек-лист:



“Ride Into The Light”

“Astral Levitation”

“Cosmic Conquest”

“Screaming From Beyond”

“Harmony Of The Spheres”

“Battle High”

“Stronger Than Your Pain”

“Reunited In The Void”







