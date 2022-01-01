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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 36
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 21
*TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!» 15
*Вокалист CANNIBAL CORPSE не согласен с бывшим из CANNIBAL CO... 15
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Spirit Adrift

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25 фев 2022 : 		 Новая песня SPIRIT ADRIFT

1 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SPIRIT ADRIFT

8 авг 2021 : 		 Новое видео SPIRIT ADRIFT

23 окт 2020 : 		 Новое видео SPIRIT ADRIFT

27 сен 2020 : 		 Новое видео SPIRIT ADRIFT

8 сен 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от SPIRIT ADRIFT

8 сен 2020 : 		 Видео с текстом от SPIRIT ADRIFT

28 авг 2020 : 		 Обучающее видео от SPIRIT ADRIFT

16 авг 2020 : 		 Новая песня SPIRIT ADRIFT

18 фев 2020 : 		 SPIRIT ADRIFT на Century Media Records

16 авг 2016 : 		 Новое видео SPIRIT ADRIFT

27 июл 2016 : 		 Новая песня SPIRIT ADRIFT

7 июл 2016 : 		 Новое видео SPIRIT ADRIFT

10 июн 2016 : 		 Дебютный альбом SPIRIT ADRIFT выйдет в августе

4 мар 2016 : 		 Новая песня SPIRIT ADRIFT

18 фев 2016 : 		 Новая песня SPIRIT ADRIFT

29 янв 2016 : 		 Тизер нового ЕР SPIRIT ADRIFT

15 янв 2016 : 		 SPIRIT ADRIFT на Prosthetic Records
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|||| сегодня

Новая песня SPIRIT ADRIFT



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Century Media опубликовали официальный видео ряд к новому треку SPIRIT ADRIFT, Hollow.




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