27 июн 2022



Новое видео SPIRIT ADRIFT



“Mass Formation Psychosis”, новое видео группы SPIRIT ADRIFT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР 20 Centuries Gone, выходящего 19 августа на Century Media:



“Sorcerer’s Fate”

“Mass Formation Psychosis”

“Everything Dies” (Type O Negative)

“Hollow” (Pantera)

“Escape” (Metallica)

“Waiting For An Alibi” (Thin Lizzy)

“Nasty Dogs And Funky Kings” (ZZ Top)

“Poison Whiskey” (Lynyrd Skynyrd)







