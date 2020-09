сегодня



Кавер-версия BLACK SABBATH от SPIRIT ADRIFT



SPIRIT ADRIFT представили собственное прочтение хита BLACK SABBATH “Supernaut”, которое будет включено в трибьют-альбом "Vol. 4 [Redux]".



Трек-лист:



Thou – “Wheels Of Confusion”

The Obsessed – “Tomorrow’s Dream”

High Reeper – “Changes”

Matt Pike – “FX”

Spirit Adrift – “Supernaut”

Green Lung – “Snowblind”

Whores. – “Cornucopia”

Tony Reed – “Laguna Sunrise”

Haunt – “St. Vitus Dance”

Zakk Sabbath – “Under The Sun”







+0 -1



просмотров: 361