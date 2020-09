сегодня



Новое видео SPIRIT ADIRFT



"Screaming from Beyond", новое видео группы SPIRIT ADRIFT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Enlightened In Eternity, выход которого намечен на шестнадцатое октября. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



-CD Digipak - all outlets

-Gatefold black LP - all outlets

-100x Gatefold transparent orange LP - Evil Greed shop

-100x Gatefold transparent magenta LP - CM Mailorder Shop

-200x Gatefold light blue LP - CM Distro



Трек-лист:



“Ride Into The Light”

“Astral Levitation”

“Cosmic Conquest”

“Screaming From Beyond”

“Harmony Of The Spheres”

“Battle High”

“Stronger Than Your Pain”

“Reunited In The Void”







+0 -0



просмотров: 12