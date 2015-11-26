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Spirit Adrift

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Обучающее видео от SPIRIT ADRIFT



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SPIRIT ADRIFT опубликовали обучающее видео на композицию “Harmony Of The Spheres”. Этот трек взят из альбома Enlightened In Eternity, выход которого запланирован на 16 октября на Century Media Records.

Трек-лист:

“Ride Into The Light”
“Astral Levitation”
“Cosmic Conquest”
“Screaming From Beyond”
“Harmony Of The Spheres”
“Battle High”
“Stronger Than Your Pain”
“Reunited In The Void”

SPIRIT ADRIFT Offer "Harmony Of The Spheres" Guitar Tutorial; Video



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