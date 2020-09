сегодня



Видео с текстом от SPIRIT ADRIFT



SPIRIT ADRIFT опубликовали официальное видео с текстом на песню ”Astral Levitation”, которая взята из нового альбома Enlightened In Eternity, выход которого намечен на шестнадцатое октября. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



-CD Digipak - all outlets

-Gatefold black LP - all outlets

-100x Gatefold transparent orange LP - Evil Greed shop

-100x Gatefold transparent magenta LP - CM Mailorder Shop

-200x Gatefold light blue LP - CM Distro



Трек-лист:



“Ride Into The Light”

“Astral Levitation”

“Cosmic Conquest”

“Screaming From Beyond”

“Harmony Of The Spheres”

“Battle High”

“Stronger Than Your Pain”

“Reunited In The Void”







+1 -0



просмотров: 174