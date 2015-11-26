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Spirit Adrift

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Видео с текстом от SPIRIT ADRIFT



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SPIRIT ADRIFT опубликовали официальное видео с текстом на песню ”Astral Levitation”, которая взята из нового альбома Enlightened In Eternity, выход которого намечен на шестнадцатое октября. Альбом будет доступен в следующих вариантах:

-CD Digipak - all outlets
-Gatefold black LP - all outlets
-100x Gatefold transparent orange LP - Evil Greed shop
-100x Gatefold transparent magenta LP - CM Mailorder Shop
-200x Gatefold light blue LP - CM Distro

Трек-лист:

“Ride Into The Light”
“Astral Levitation”
“Cosmic Conquest”
“Screaming From Beyond”
“Harmony Of The Spheres”
“Battle High”
“Stronger Than Your Pain”
“Reunited In The Void”

SPIRIT ADIRFT Release New Single



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