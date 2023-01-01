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Новое видео SLIPKNOT
37
Новая песня BLUT AUS NORD
32
DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!»
19
SLIPKNOT расстались с клавишником
16
Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ...
14
Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер
13
Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери...
13
Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA
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Басист METALLICA хотел бы услышать песню "72 Seasons" в испо...
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Новое видео SLIPKNOT
37
Новая песня BLUT AUS NORD
32
DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!»
19
SLIPKNOT расстались с клавишником
16
Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ...
14
все новости группы
Spirit Adrift
США
Heavy Rock
-
Facebook:
https://www.facebook.com/SpiritAdrift/
16 июн 2023
:
Новое видео SPIRIT ADRIFT
17 май 2023
:
Видео с текстом от SPIRIT ADRIFT
26 мар 2023
:
Видео с текстом от SPIRIT ADRIFT
27 июн 2022
:
Новое видео SPIRIT ADRIFT
21 апр 2022
:
Новое видео SPIRIT ADRIFT
25 фев 2022
:
Новая песня SPIRIT ADRIFT
1 сен 2021
:
Видео с текстом от SPIRIT ADRIFT
8 авг 2021
:
Новое видео SPIRIT ADRIFT
23 окт 2020
:
Новое видео SPIRIT ADRIFT
27 сен 2020
:
Новое видео SPIRIT ADRIFT
8 сен 2020
:
Кавер-версия BLACK SABBATH от SPIRIT ADRIFT
8 сен 2020
:
Видео с текстом от SPIRIT ADRIFT
28 авг 2020
:
Обучающее видео от SPIRIT ADRIFT
16 авг 2020
:
Новая песня SPIRIT ADRIFT
18 фев 2020
:
SPIRIT ADRIFT на Century Media Records
16 авг 2016
:
Новое видео SPIRIT ADRIFT
27 июл 2016
:
Новая песня SPIRIT ADRIFT
7 июл 2016
:
Новое видео SPIRIT ADRIFT
10 июн 2016
:
Дебютный альбом SPIRIT ADRIFT выйдет в августе
4 мар 2016
:
Новая песня SPIRIT ADRIFT
18 фев 2016
:
Новая песня SPIRIT ADRIFT
29 янв 2016
:
Тизер нового ЕР SPIRIT ADRIFT
15 янв 2016
:
SPIRIT ADRIFT на Prosthetic Records
сегодня
Новое видео SPIRIT ADRIFT
Barn Burner, новое видео SPIRIT ADRIFT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ghost At The Gallows", выход которого намечен на 18 августа на Century Media.
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Рецензии
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Сообщений нет