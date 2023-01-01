Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 32
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 13
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
*Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA 12
*Басист METALLICA хотел бы услышать песню "72 Seasons" в испо... 9
*Басист KISS: «Уйти вовремя — искусство!» 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 32
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
[= ||| все новости группы



*

Spirit Adrift

*



16 июн 2023 : 		 Новое видео SPIRIT ADRIFT

17 май 2023 : 		 Видео с текстом от SPIRIT ADRIFT

26 мар 2023 : 		 Видео с текстом от SPIRIT ADRIFT

27 июн 2022 : 		 Новое видео SPIRIT ADRIFT

21 апр 2022 : 		 Новое видео SPIRIT ADRIFT

25 фев 2022 : 		 Новая песня SPIRIT ADRIFT

1 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SPIRIT ADRIFT

8 авг 2021 : 		 Новое видео SPIRIT ADRIFT

23 окт 2020 : 		 Новое видео SPIRIT ADRIFT

27 сен 2020 : 		 Новое видео SPIRIT ADRIFT

8 сен 2020 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от SPIRIT ADRIFT

8 сен 2020 : 		 Видео с текстом от SPIRIT ADRIFT

28 авг 2020 : 		 Обучающее видео от SPIRIT ADRIFT

16 авг 2020 : 		 Новая песня SPIRIT ADRIFT

18 фев 2020 : 		 SPIRIT ADRIFT на Century Media Records

16 авг 2016 : 		 Новое видео SPIRIT ADRIFT

27 июл 2016 : 		 Новая песня SPIRIT ADRIFT

7 июл 2016 : 		 Новое видео SPIRIT ADRIFT

10 июн 2016 : 		 Дебютный альбом SPIRIT ADRIFT выйдет в августе

4 мар 2016 : 		 Новая песня SPIRIT ADRIFT

18 фев 2016 : 		 Новая песня SPIRIT ADRIFT

29 янв 2016 : 		 Тизер нового ЕР SPIRIT ADRIFT

15 янв 2016 : 		 SPIRIT ADRIFT на Prosthetic Records
| - |

|||| сегодня

Новое видео SPIRIT ADRIFT



zoom
Barn Burner, новое видео SPIRIT ADRIFT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ghost At The Gallows", выход которого намечен на 18 августа на Century Media.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 76

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом