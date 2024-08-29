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*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 48
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 45
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 34
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 27
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Ad Infinitum

*



29 авг 2024 : 		 Новое видео AD INFINITUM

25 июл 2024 : 		 Новое видео AD INFINITUM

25 апр 2024 : 		 Новое видео AD INFINITUM

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31 мар 2023 : 		 Новое видео AD INFINITUM

10 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от AD INFINITUM

28 фев 2023 : 		 Новое видео AD INFINITUM

14 фев 2023 : 		 Концертное видео AD INFINITUM

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28 окт 2022 : 		 Демонстрационное видео от AD INFINITUM

6 окт 2022 : 		 Новое видео AD INFINITUM

12 сен 2022 : 		 Дебютный альбом AD INFINITUM выйдет на виниле

1 апр 2022 : 		 Концертное видео AD INFINITUM

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30 ноя 2021 : 		 Новое видео AD INFINITUM

11 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от AD INFINITUM

6 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от AD INFINITUM

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30 сен 2021 : 		 Новое видео AD INFINITUM

27 авг 2021 : 		 Новое видео AD INFINITUM

4 дек 2020 : 		 Новое видео AD INFINITUM
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Новое видео AD INFINITUM



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Surrender, новое видео AD INFINITUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Abyss", релиз которого намечен на 11 октября на Napalm Records.




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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29 авг 2024
Corpsegrinder04
Когда вижу "крутых" гитаристов, играющих два притопа три прихлопа на "техничных" безголовых гитарах, сразу вспоминаю сначала Тони Чоя с Масвидалом а потом усатого из Бутырки, где он на B.C. Rich-евской стреле играл свой блатняк на двух аккордах. Ассоциации такие же.
29 авг 2024
Starbreaker
Corpsegrinder04, басистка с безголовым басом, должно быть, вгонит тебя в кому!
Like!1
29 авг 2024
Corpsegrinder04
Starbreaker, если она будет сочинять темы в духе Харриса, Бёртона, Марселя Якоба , а если придумывать и играть в духе Джона Пол Джонса то я только за.
А если тупо номиналом трясти еблом на сцене и потом на ютубе рассказывать о сыроедении и издевательствах над рыбами то будет вгонять в кому.
29 авг 2024
Starbreaker
Corpsegrinder04, интересное объяснение!
Осталось выяснить почему такие высокие требования быть на уровне гениев предъявляются только женщинам, а сотни тысяч статистов-мужуков в группах тебя никак не триггерят.
29 авг 2024
Corpsegrinder04
Starbreaker, потому, что статисты мужики не дают такие интервью.

https://www.darkside.ru/news/157477/

И если порыскать, много такого говница нарыть можно на сайте.
Такую же шляпу и Скаббия писала, и Мальвина и ещё куча других. Ну этим хоть простительно, они на своих местах.
Да есть ещё группа Castrator. Чисто бабская, и они поют там в песнях какие мужики утырки итд итп.
29 авг 2024
Starbreaker
Corpsegrinder04, а какие статисты-женщины давали такие интервью?)
Вроде у этой мадамы её собственная группа это и есть, она в ней вряд-ли статист.
Например, басистка MDB, или Triptykon, или на кого ты там еще триггерился... а, да, басистка Дикинсона.

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