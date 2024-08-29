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Новая песня NILE
54
Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес...
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Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить»
45
THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR
34
YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари
27
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Ad Infinitum
Швейцария
-
https://adinfinitumofficial.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/adinfinitumofficial/
Facebook:
https://www.facebook.com/AdInfinitumMusic/
29 авг 2024
:
Новое видео AD INFINITUM
25 июл 2024
:
Новое видео AD INFINITUM
25 апр 2024
:
Новое видео AD INFINITUM
22 ноя 2023
:
Новое видео AD INFINITUM
31 мар 2023
:
Новое видео AD INFINITUM
10 мар 2023
:
Демонстрационное видео от AD INFINITUM
28 фев 2023
:
Новое видео AD INFINITUM
14 фев 2023
:
Концертное видео AD INFINITUM
18 янв 2023
:
Новое видео AD INFINITUM
31 дек 2022
:
Концертное видео AD INFINITUM
13 дек 2022
:
Вокалистка AD INFINITUM исполняет новую песню
22 ноя 2022
:
Новое видео AD INFINITUM
28 окт 2022
:
Демонстрационное видео от AD INFINITUM
6 окт 2022
:
Новое видео AD INFINITUM
12 сен 2022
:
Дебютный альбом AD INFINITUM выйдет на виниле
1 апр 2022
:
Концертное видео AD INFINITUM
24 дек 2021
:
Новое видео AD INFINITUM
30 ноя 2021
:
Новое видео AD INFINITUM
11 ноя 2021
:
Обучающее видео от AD INFINITUM
6 ноя 2021
:
Обучающее видео от AD INFINITUM
27 окт 2021
:
Новое видео AD INFINITUM
16 окт 2021
:
Обучающее видео от AD INFINITUM
30 сен 2021
:
Обучающее видео от AD INFINITUM
30 сен 2021
:
Новое видео AD INFINITUM
27 авг 2021
:
Новое видео AD INFINITUM
4 дек 2020
:
Новое видео AD INFINITUM
11 ноя 2020
:
Акустика от AD INFINITUM
30 окт 2020
:
AD INFINITUM выпустят акустическую версию дебютного альбома
20 авг 2020
:
Новое видео AD INFINITUM
6 июн 2020
:
Обучающее видео от AD INFINITUM
4 апр 2020
:
Новый альбом AD INFINITUM доступен для прослушивания
1 апр 2020
:
Видео с текстом от AD INFINITUM
1 мар 2020
:
Новое видео AD INFINITUM
2 фев 2020
:
Новое видео AD INFINITUM
18 авг 2019
:
AD INFINITUM на Napalm Records
сегодня
Новое видео AD INFINITUM
Surrender, новое видео AD INFINITUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Abyss", релиз которого намечен на 11 октября на Napalm Records.
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29 авг 2024
Corpsegrinder04
Когда вижу "крутых" гитаристов, играющих два притопа три прихлопа на "техничных" безголовых гитарах, сразу вспоминаю сначала Тони Чоя с Масвидалом а потом усатого из Бутырки, где он на B.C. Rich-евской стреле играл свой блатняк на двух аккордах. Ассоциации такие же.
29 авг 2024
Starbreaker
Corpsegrinder04
,
басистка с безголовым басом, должно быть, вгонит тебя в кому!
1
29 авг 2024
Corpsegrinder04
Starbreaker
,
если она будет сочинять темы в духе Харриса, Бёртона, Марселя Якоба , а если придумывать и играть в духе Джона Пол Джонса то я только за.
А если тупо номиналом трясти еблом на сцене и потом на ютубе рассказывать о сыроедении и издевательствах над рыбами то будет вгонять в кому.
29 авг 2024
Starbreaker
Corpsegrinder04
,
интересное объяснение!
Осталось выяснить почему такие высокие требования быть на уровне гениев предъявляются только женщинам, а сотни тысяч статистов-мужуков в группах тебя никак не триггерят.
29 авг 2024
Corpsegrinder04
Starbreaker
,
потому, что статисты мужики не дают такие интервью.
https://www.darkside.ru/news/157477/
И если порыскать, много такого говница нарыть можно на сайте.
Такую же шляпу и Скаббия писала, и Мальвина и ещё куча других. Ну этим хоть простительно, они на своих местах.
Да есть ещё группа Castrator. Чисто бабская, и они поют там в песнях какие мужики утырки итд итп.
29 авг 2024
Starbreaker
Corpsegrinder04
,
а какие статисты-женщины давали такие интервью?)
Вроде у этой мадамы её собственная группа это и есть, она в ней вряд-ли статист.
Например, басистка MDB, или Triptykon, или на кого ты там еще триггерился... а, да, басистка Дикинсона.
29 авг 2024
Corpsegrinder04
Starbreaker
,
не души )
просмотров: 259
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
А если тупо номиналом трясти еблом на сцене и потом на ютубе рассказывать о сыроедении и издевательствах над рыбами то будет вгонять в кому.
Осталось выяснить почему такие высокие требования быть на уровне гениев предъявляются только женщинам, а сотни тысяч статистов-мужуков в группах тебя никак не триггерят.
https://www.darkside.ru/news/157477/
И если порыскать, много такого говница нарыть можно на сайте.
Такую же шляпу и Скаббия писала, и Мальвина и ещё куча других. Ну этим хоть простительно, они на своих местах.
Да есть ещё группа Castrator. Чисто бабская, и они поют там в песнях какие мужики утырки итд итп.
Вроде у этой мадамы её собственная группа это и есть, она в ней вряд-ли статист.
Например, басистка MDB, или Triptykon, или на кого ты там еще триггерился... а, да, басистка Дикинсона.