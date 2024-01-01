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Вокалистка AD INFINITUM: «Мы сделали три альбома»



MELISSA BONNY в недавнем интервью обсудила новую пластинку Abyss:



«Мы выпустили альбомы Chapter I: Monarchy, II: Legacy и III: Downfall, которые были связаны между собой тем, что все они были написаны под влиянием истории. Мы хотели отойти от этого, но при этом предложить новую трилогию, поэтому решили сделать Abyss более личным, взяв за основу песен личные переживания и эмоции. Мы разложили эти идеи на три альбома, и Abyss - самый мрачный из них.



Страхи, демоны и всё такое».



Значит, фанатам стоит ожидать еще одну трилогию.....



«Да, но это не просто запланировано в наших головах (смеется). Мы сделали работу над следующими тремя пластинками; не все песни написаны, но мы работаем над визуальным оформлением и видео. Если вы посмотрите видео, то увидите, что там есть пасхалки, которые связывают песни. Цель состоит в том, чтобы эта связь прослеживалась на протяжении всей трилогии. То же самое касается и иллюстраций, так что нам пришлось сообщить всем, что мы собираемся сделать для следующих трех пластинок (смеется)».







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