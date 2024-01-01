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*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 23
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 17
*BRUCE KULICK не понимает 14
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Ad Infinitum

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14 ноя 2024 : 		 Вокалистка AD INFINITUM: «Мы сделали три альбома»

10 окт 2024 : 		 Новое видео AD INFINITUM

29 авг 2024 : 		 Новое видео AD INFINITUM

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31 мар 2023 : 		 Новое видео AD INFINITUM

10 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от AD INFINITUM

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16 окт 2021 : 		 Обучающее видео от AD INFINITUM

30 сен 2021 : 		 Обучающее видео от AD INFINITUM

30 сен 2021 : 		 Новое видео AD INFINITUM
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Вокалистка AD INFINITUM: «Мы сделали три альбома»



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MELISSA BONNY в недавнем интервью обсудила новую пластинку Abyss:

«Мы выпустили альбомы Chapter I: Monarchy, II: Legacy и III: Downfall, которые были связаны между собой тем, что все они были написаны под влиянием истории. Мы хотели отойти от этого, но при этом предложить новую трилогию, поэтому решили сделать Abyss более личным, взяв за основу песен личные переживания и эмоции. Мы разложили эти идеи на три альбома, и Abyss - самый мрачный из них.

Страхи, демоны и всё такое».

Значит, фанатам стоит ожидать еще одну трилогию.....

«Да, но это не просто запланировано в наших головах (смеется). Мы сделали работу над следующими тремя пластинками; не все песни написаны, но мы работаем над визуальным оформлением и видео. Если вы посмотрите видео, то увидите, что там есть пасхалки, которые связывают песни. Цель состоит в том, чтобы эта связь прослеживалась на протяжении всей трилогии. То же самое касается и иллюстраций, так что нам пришлось сообщить всем, что мы собираемся сделать для следующих трех пластинок (смеется)».

Exclusive: AD INFINITUM Vocalist MELISSA BONNY -




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