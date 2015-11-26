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Y&T

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27 авг 2020 : 		 Басист Y&T выпускает сингл

1 апр 2020 : 		 Вокалист Y&T о симптомах коронавируса

19 ноя 2019 : 		 Документальный фильм Y&T выйдет осенью

21 авг 2019 : 		 Лидер Y&T заявил, что его группа одна из тех, кто пострадал от пожара на Universal

19 янв 2019 : 		 Y&T получили две награды

10 сен 2018 : 		 Y&T выбыли из тура с SAXON

8 май 2018 : 		 Видео с выступления Y&T

25 дек 2017 : 		 Y&T выпускают ЕР

10 апр 2017 : 		 Вокалист Y&T: «Успех "Summertime Girls" был обоюдоострым»

13 мар 2017 : 		 Умер оригинальный гитарист Y&T

2 мар 2017 : 		 Y&T завершают работу над документальным фильмом

8 дек 2016 : 		 Фрагмент нового документального фильма Y&T

12 окт 2016 : 		 Видео с выступления Y&T

12 сен 2016 : 		 Умер оригинальный барабанщик Y&T

10 апр 2016 : 		 Басист Y&T лечится от алкоголизма

9 апр 2016 : 		 У Y&T вновь проблемы с басистом

8 апр 2016 : 		 Гитарист Y&T против того, чтобы фанаты платили за то, чтобы встретиться с артистами

8 сен 2015 : 		 Гитарист Y&T: «OZZY умолял меня на коленях»

26 мар 2015 : 		 Гитарист Y&T: «Бон Скотт хотел поехать с нами, потому что считал своих коллег скучными»

16 мар 2015 : 		 Оригинальный ударник Y&T выступил с группой

5 фев 2015 : 		 Y&T собирают средства на документальный фильм

21 окт 2014 : 		 Видео с выступления Y&T

9 авг 2014 : 		 DAVE MENIKETTI о юбилее Y&T

19 окт 2012 : 		 Двойной концертный релиз Y&T выйдет в ноябре

7 июн 2012 : 		 Y&T выпустят концертный альбом

7 янв 2011 : 		 Умер басист Y&T
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Басист Y&T выпускает сингл



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Басист Y&T Aaron Leigh сообщил о планах выпуска сольного сингла "Insanity" — трек будет доступен на всех цифровых площадках, начиная с 25 сентября.

Y&T Bassist AARON LEIGH To Release




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