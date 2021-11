сегодня



Видео с выступления Y&T



Видео с выступления Y&T, которое состоялось 20 ноября в Mystic Theatre, Petaluma, California, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Hang 'Em High"

"Lucy"

"Lipstick and Leather"

"Eyes of a Stranger"

"Midnight in Tokyo"

"Mean Streak"

"I'll Keep On Believin' (Do You Know)"

"Struck Down"

"Winds of Change"

"Contagious"

"Dirty Girl"

"Go for the Throat"

"Summertime Girls"

"I'm Coming Home"

"Rescue Me"

"Black Tiger"







