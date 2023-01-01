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*Новое видео SLIPKNOT 30
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Y&T

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11 июн 2023 : 		 Вышло переиздание Y&T

21 фев 2023 : 		 Вокалист Y&T чист!

19 янв 2023 : 		 Видео полного выступления Y&T

13 сен 2022 : 		 Вокалист Y&T — о состоянии здоровья

27 апр 2022 : 		 Вокалисту Y&T предстоит пять недель облучения

23 фев 2022 : 		 У вокалиста Y&T рак

28 ноя 2021 : 		 Видео с выступления Y&T

27 авг 2020 : 		 Басист Y&T выпускает сингл

1 апр 2020 : 		 Вокалист Y&T о симптомах коронавируса

19 ноя 2019 : 		 Документальный фильм Y&T выйдет осенью

21 авг 2019 : 		 Лидер Y&T заявил, что его группа одна из тех, кто пострадал от пожара на Universal

19 янв 2019 : 		 Y&T получили две награды

10 сен 2018 : 		 Y&T выбыли из тура с SAXON

8 май 2018 : 		 Видео с выступления Y&T

25 дек 2017 : 		 Y&T выпускают ЕР

10 апр 2017 : 		 Вокалист Y&T: «Успех "Summertime Girls" был обоюдоострым»

13 мар 2017 : 		 Умер оригинальный гитарист Y&T

2 мар 2017 : 		 Y&T завершают работу над документальным фильмом

8 дек 2016 : 		 Фрагмент нового документального фильма Y&T

12 окт 2016 : 		 Видео с выступления Y&T

12 сен 2016 : 		 Умер оригинальный барабанщик Y&T

10 апр 2016 : 		 Басист Y&T лечится от алкоголизма

9 апр 2016 : 		 У Y&T вновь проблемы с басистом

8 апр 2016 : 		 Гитарист Y&T против того, чтобы фанаты платили за то, чтобы встретиться с артистами

8 сен 2015 : 		 Гитарист Y&T: «OZZY умолял меня на коленях»

26 мар 2015 : 		 Гитарист Y&T: «Бон Скотт хотел поехать с нами, потому что считал своих коллег скучными»
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|||| 11 июн 2023

Вышло переиздание Y&T



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Metal Blade Records выпустили переиздание концертного релиза Y&T "Yesterday And Today Live", снабдив его ранее неопубликованными фотографиями и двумя бонус-треками:

“Mean Streak”
“Hurricane”
“Don’t Stop Runnin’”
“Struck Down”
“Winds Of Change”
“Black Tiger”
“Midnight In Tokyo”
“Beautiful Dreamer”
“Hard Times”
“I’ll Cry”
“I Believe In You”
“Squeeze”
“Forever”
“Earthshaker” (Bonus Track)
“Rescue Me” (Bonus Track)

Фрагмент из этого релиза, “Mean Streak”, доступен ниже.

Y&T вЂ“ 1991вЂ™s Yesterday And Today Live Rereleased As Expanded Edition




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