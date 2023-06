11 июн 2023



Вышло переиздание Y&T



Metal Blade Records выпустили переиздание концертного релиза Y&T "Yesterday And Today Live", снабдив его ранее неопубликованными фотографиями и двумя бонус-треками:



“Mean Streak”

“Hurricane”

“Don’t Stop Runnin’”

“Struck Down”

“Winds Of Change”

“Black Tiger”

“Midnight In Tokyo”

“Beautiful Dreamer”

“Hard Times”

“I’ll Cry”

“I Believe In You”

“Squeeze”

“Forever”

“Earthshaker” (Bonus Track)

“Rescue Me” (Bonus Track)



Фрагмент из этого релиза, “Mean Streak”, доступен ниже.







