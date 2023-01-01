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*Новое видео THE ROLLING STONES 34
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
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Y&T

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Y&T планируют новый материал



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Фронтмен Y&T DAVE MENIKETTI недавно поговорил с Classic Rock History — небольшие выдержки доступны ниже.

Почему после выхода в 2010 году альбома "Facemelter" Y&T не предпринимали никаких действий в студийном плане?

Отчасти мы решили сосредоточиться на гастролях. Мы так много лет были в тонусе, и в этом был смысл. Но ещё одна важная проблема заключается в том, что у нашего басиста Фила Кеннемора обнаружили четвёртую стадию рака лёгких как раз в тот момент, когда мы отправились в турне после выхода "Facemelter". Это поставило крест на всей нашей затее, поскольку мы с ним являлись основными авторами песен для Y&T и были ими с начала 1980-х годов. Мы были своего рода Ленноном и Маккартни в Y&T.

Значит, вам некомфортно записывать альбом без Фила?

Как такового дискомфорта нет. Скорее, это был случай, когда я не был готов. Я столкнулся с тем, что мой лучший друг и партнёр по сочинительству был болен, и в итоге он скончался через девять месяцев после постановки диагноза. Это поставило нас в ситуацию, когда у нас появился новый участник, и мы должны были продолжать работу. Если бы Фил не ушёл из жизни, я уверен, что мы бы записали ещё один альбом. Но мне это было не по душе, и мне нужно было время, чтобы оправиться от случившегося.

Выпустят ли Y&T ещё одну пластинку?

Мы наконец-то начали активно работать над новым материалом, и начало этому было положено примерно через пять или шесть лет после выхода "Facemelter". Но в тот момент мы не могли этого почувствовать, я не мог этого почувствовать, если быть до конца честным. Так продолжалось некоторое время, я должен был быть готов к этому. И правда в том, что я знаю, что мы не заработаем кучу денег на записи. Такова реальность сегодняшнего музыкального бизнеса. Но это не значит, что мы не хотим выпускать новую пластинку, поскольку мы всё же хотим это сделать. У нас есть материал, который соответствует тому, что мы уже сделали, и я чувствую, что готов к его записи. Вероятно, новая пластинка Y&T появится в течение следующего года или около того. Таковы мои мысли на ближайшие шесть, семь или восемь месяцев.

DAVE MENIKETTI -




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