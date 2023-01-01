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Y&T

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13 сен 2022 : 		 Вокалист Y&T — о состоянии здоровья

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23 фев 2022 : 		 У вокалиста Y&T рак

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1 апр 2020 : 		 Вокалист Y&T о симптомах коронавируса

19 ноя 2019 : 		 Документальный фильм Y&T выйдет осенью

21 авг 2019 : 		 Лидер Y&T заявил, что его группа одна из тех, кто пострадал от пожара на Universal

19 янв 2019 : 		 Y&T получили две награды

10 сен 2018 : 		 Y&T выбыли из тура с SAXON

8 май 2018 : 		 Видео с выступления Y&T

25 дек 2017 : 		 Y&T выпускают ЕР

10 апр 2017 : 		 Вокалист Y&T: «Успех "Summertime Girls" был обоюдоострым»

13 мар 2017 : 		 Умер оригинальный гитарист Y&T

2 мар 2017 : 		 Y&T завершают работу над документальным фильмом

8 дек 2016 : 		 Фрагмент нового документального фильма Y&T

12 окт 2016 : 		 Видео с выступления Y&T

12 сен 2016 : 		 Умер оригинальный барабанщик Y&T

10 апр 2016 : 		 Басист Y&T лечится от алкоголизма

9 апр 2016 : 		 У Y&T вновь проблемы с басистом

8 апр 2016 : 		 Гитарист Y&T против того, чтобы фанаты платили за то, чтобы встретиться с артистами

8 сен 2015 : 		 Гитарист Y&T: «OZZY умолял меня на коленях»

26 мар 2015 : 		 Гитарист Y&T: «Бон Скотт хотел поехать с нами, потому что считал своих коллег скучными»

16 мар 2015 : 		 Оригинальный ударник Y&T выступил с группой

5 фев 2015 : 		 Y&T собирают средства на документальный фильм
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Видео полного выступления Y&T



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Видео полного выступления Y&T, которое состоялось шестого января в Grand Theatre Center for the Arts in Tracy, CA, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Hard Times"
"Straight Thru the Heart"
"Lipstick and Leather"
"Don't Stop Running"
"Shine On"
"Mean Streak"
"Midnight in Tokyo"
"Lonely Side of Town"
"Summertime Girls"
"Surrender"
"Blind Patriot"
"Winds of Change"
"Barroom Boogie"
"Contagious"
"Dirty Girl"
"Hurricane"
"Rescue Me"
"Black Tiger"

Бис:
"Open Fire"
"Hell or High Water"
"Forever"

Y&T - Fan-Filmed Video Of Entire Tracy, CA Show Streaming




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