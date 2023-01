сегодня



Видео полного выступления Y&T



Видео полного выступления Y&T, которое состоялось шестого января в Grand Theatre Center for the Arts in Tracy, CA, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Hard Times"

"Straight Thru the Heart"

"Lipstick and Leather"

"Don't Stop Running"

"Shine On"

"Mean Streak"

"Midnight in Tokyo"

"Lonely Side of Town"

"Summertime Girls"

"Surrender"

"Blind Patriot"

"Winds of Change"

"Barroom Boogie"

"Contagious"

"Dirty Girl"

"Hurricane"

"Rescue Me"

"Black Tiger"



Бис:

"Open Fire"

"Hell or High Water"

"Forever"







