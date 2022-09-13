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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 35
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 19
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
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Y&T

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13 сен 2022 : 		 Вокалист Y&T — о состоянии здоровья

27 апр 2022 : 		 Вокалисту Y&T предстоит пять недель облучения

23 фев 2022 : 		 У вокалиста Y&T рак

28 ноя 2021 : 		 Видео с выступления Y&T

27 авг 2020 : 		 Басист Y&T выпускает сингл

1 апр 2020 : 		 Вокалист Y&T о симптомах коронавируса

19 ноя 2019 : 		 Документальный фильм Y&T выйдет осенью

21 авг 2019 : 		 Лидер Y&T заявил, что его группа одна из тех, кто пострадал от пожара на Universal

19 янв 2019 : 		 Y&T получили две награды

10 сен 2018 : 		 Y&T выбыли из тура с SAXON

8 май 2018 : 		 Видео с выступления Y&T

25 дек 2017 : 		 Y&T выпускают ЕР

10 апр 2017 : 		 Вокалист Y&T: «Успех "Summertime Girls" был обоюдоострым»

13 мар 2017 : 		 Умер оригинальный гитарист Y&T

2 мар 2017 : 		 Y&T завершают работу над документальным фильмом

8 дек 2016 : 		 Фрагмент нового документального фильма Y&T

12 окт 2016 : 		 Видео с выступления Y&T

12 сен 2016 : 		 Умер оригинальный барабанщик Y&T

10 апр 2016 : 		 Басист Y&T лечится от алкоголизма

9 апр 2016 : 		 У Y&T вновь проблемы с басистом

8 апр 2016 : 		 Гитарист Y&T против того, чтобы фанаты платили за то, чтобы встретиться с артистами

8 сен 2015 : 		 Гитарист Y&T: «OZZY умолял меня на коленях»

26 мар 2015 : 		 Гитарист Y&T: «Бон Скотт хотел поехать с нами, потому что считал своих коллег скучными»

16 мар 2015 : 		 Оригинальный ударник Y&T выступил с группой

5 фев 2015 : 		 Y&T собирают средства на документальный фильм

21 окт 2014 : 		 Видео с выступления Y&T
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Вокалист Y&T — о состоянии здоровья



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Dave Meniketti поделился сообщением о состоянии здоровья:

«Я чувствую себя очень близко к норме. Выносливость ниже, чем я бы хотел, но тонна радиации может сделать это с каждым человеком. Я вполне ожидал этого, так что жаловаться не буду.

Свободен ли я от рака? Узнаю только через 6 месяцев или около того после нескольких контрольных анализов крови на ПСА, но я ожидаю, что моё лечение дало ему пинка под зад!»






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13 сен 2022
Snowblind
Чувак! "...All I want to say to you, I believe in you..."

просмотров: 273

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