сегодня



Вокалист Y&T — о состоянии здоровья



Dave Meniketti поделился сообщением о состоянии здоровья:



«Я чувствую себя очень близко к норме. Выносливость ниже, чем я бы хотел, но тонна радиации может сделать это с каждым человеком. Я вполне ожидал этого, так что жаловаться не буду.



Свободен ли я от рака? Узнаю только через 6 месяцев или около того после нескольких контрольных анализов крови на ПСА, но я ожидаю, что моё лечение дало ему пинка под зад!»











+1 -0



( 1 ) просмотров: 273

