Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 17
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 11
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?» 8
*Новое видео CREMATORY 8
*У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 17
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
[= ||| все новости группы



*

Y&T

*



27 апр 2022 : 		 Вокалисту Y&T предстоит пять недель облучения

23 фев 2022 : 		 У вокалиста Y&T рак

28 ноя 2021 : 		 Видео с выступления Y&T

27 авг 2020 : 		 Басист Y&T выпускает сингл

1 апр 2020 : 		 Вокалист Y&T о симптомах коронавируса

19 ноя 2019 : 		 Документальный фильм Y&T выйдет осенью

21 авг 2019 : 		 Лидер Y&T заявил, что его группа одна из тех, кто пострадал от пожара на Universal

19 янв 2019 : 		 Y&T получили две награды

10 сен 2018 : 		 Y&T выбыли из тура с SAXON

8 май 2018 : 		 Видео с выступления Y&T

25 дек 2017 : 		 Y&T выпускают ЕР

10 апр 2017 : 		 Вокалист Y&T: «Успех "Summertime Girls" был обоюдоострым»

13 мар 2017 : 		 Умер оригинальный гитарист Y&T

2 мар 2017 : 		 Y&T завершают работу над документальным фильмом

8 дек 2016 : 		 Фрагмент нового документального фильма Y&T

12 окт 2016 : 		 Видео с выступления Y&T

12 сен 2016 : 		 Умер оригинальный барабанщик Y&T

10 апр 2016 : 		 Басист Y&T лечится от алкоголизма

9 апр 2016 : 		 У Y&T вновь проблемы с басистом

8 апр 2016 : 		 Гитарист Y&T против того, чтобы фанаты платили за то, чтобы встретиться с артистами

8 сен 2015 : 		 Гитарист Y&T: «OZZY умолял меня на коленях»

26 мар 2015 : 		 Гитарист Y&T: «Бон Скотт хотел поехать с нами, потому что считал своих коллег скучными»

16 мар 2015 : 		 Оригинальный ударник Y&T выступил с группой

5 фев 2015 : 		 Y&T собирают средства на документальный фильм

21 окт 2014 : 		 Видео с выступления Y&T

9 авг 2014 : 		 DAVE MENIKETTI о юбилее Y&T
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалисту Y&T предстоит пять недель облучения



zoom
Вокалист Y&T Dave Meniketti, в феврале рассказавший об обнаруженном раке простаты, в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" сообщил, что в мае начинает процедуру облучения, которая продлится в течение пяти недель.

Y&T




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 144

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом