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Вокалисту Y&T предстоит пять недель облучения



Вокалист Y&T Dave Meniketti, в феврале рассказавший об обнаруженном раке простаты, в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" сообщил, что в мае начинает процедуру облучения, которая продлится в течение пяти недель.







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