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Y&T

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23 фев 2022 : 		 У вокалиста Y&T рак

28 ноя 2021 : 		 Видео с выступления Y&T

27 авг 2020 : 		 Басист Y&T выпускает сингл

1 апр 2020 : 		 Вокалист Y&T о симптомах коронавируса

19 ноя 2019 : 		 Документальный фильм Y&T выйдет осенью

21 авг 2019 : 		 Лидер Y&T заявил, что его группа одна из тех, кто пострадал от пожара на Universal

19 янв 2019 : 		 Y&T получили две награды

10 сен 2018 : 		 Y&T выбыли из тура с SAXON

8 май 2018 : 		 Видео с выступления Y&T

25 дек 2017 : 		 Y&T выпускают ЕР

10 апр 2017 : 		 Вокалист Y&T: «Успех "Summertime Girls" был обоюдоострым»

13 мар 2017 : 		 Умер оригинальный гитарист Y&T

2 мар 2017 : 		 Y&T завершают работу над документальным фильмом

8 дек 2016 : 		 Фрагмент нового документального фильма Y&T

12 окт 2016 : 		 Видео с выступления Y&T

12 сен 2016 : 		 Умер оригинальный барабанщик Y&T

10 апр 2016 : 		 Басист Y&T лечится от алкоголизма

9 апр 2016 : 		 У Y&T вновь проблемы с басистом

8 апр 2016 : 		 Гитарист Y&T против того, чтобы фанаты платили за то, чтобы встретиться с артистами

8 сен 2015 : 		 Гитарист Y&T: «OZZY умолял меня на коленях»

26 мар 2015 : 		 Гитарист Y&T: «Бон Скотт хотел поехать с нами, потому что считал своих коллег скучными»

16 мар 2015 : 		 Оригинальный ударник Y&T выступил с группой

5 фев 2015 : 		 Y&T собирают средства на документальный фильм

21 окт 2014 : 		 Видео с выступления Y&T

9 авг 2014 : 		 DAVE MENIKETTI о юбилее Y&T

19 окт 2012 : 		 Двойной концертный релиз Y&T выйдет в ноябре
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У вокалиста Y&T рак



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Dave Meniketti признался, что у него обнаружен рак простаты:

«После многочисленных анализов крови, обширной МРТ и биопсии, проведенной в прошлую пятницу, мне поставили диагноз "рак простаты". Мой врач говорит, что мы поймали его на ранней стадии, и вероятность того, что я выживу, очень высока. Более 90% пациентов с этим типом рака (к счастью, мой рак относительно медленно растет) излечиваются и доживают до конца своей жизни. То, что я всю жизнь следила за своим здоровьем, и то, что мне удалось поймать рак на ранней стадии, может быть причиной того, что я выживу.

Я призываю всех прислушиваться к своему организму и регулярно проходить обследования. Я знаю многих людей, которые этого не делали, и это стало разницей между продлением жизни и смертью.

Что касается того, как это повлияет на предстоящие концерты, то на концерты в Санта-Круз и театре Трейси это никак не повлияет, и они пройдут, как запланировано. Но из-за моего длительного лечения, после этих концертов мы должны отменить концерты в Фениксе, Лас-Вегасе, Голливуде и Сан-Хуан-Капистрано. Следите за обновлениями на странице с датами гастролей Y&T. Мы ожидаем, что все остальные концерты останутся нетронутыми.

Хотя я в целом не считаю, что артисты должны публично делиться своими медицинскими проблемами, мне показалось, что было слишком тяжело держать всех в сомнениях... тем более, что многие из вас были с нами на протяжении почти 50-летней карьеры Y&T и являются для нас членами семьи.

Независимо от этих новостей, у меня все в порядке, я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду, когда все это останется позади и я продолжу дарить вам музыку еще много лет».

Y&T Frontman DAVE MENIKETTI Diagnosed With Prostate Cancer




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