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У вокалиста Y&T рак



Dave Meniketti признался, что у него обнаружен рак простаты:



«После многочисленных анализов крови, обширной МРТ и биопсии, проведенной в прошлую пятницу, мне поставили диагноз "рак простаты". Мой врач говорит, что мы поймали его на ранней стадии, и вероятность того, что я выживу, очень высока. Более 90% пациентов с этим типом рака (к счастью, мой рак относительно медленно растет) излечиваются и доживают до конца своей жизни. То, что я всю жизнь следила за своим здоровьем, и то, что мне удалось поймать рак на ранней стадии, может быть причиной того, что я выживу.



Я призываю всех прислушиваться к своему организму и регулярно проходить обследования. Я знаю многих людей, которые этого не делали, и это стало разницей между продлением жизни и смертью.



Что касается того, как это повлияет на предстоящие концерты, то на концерты в Санта-Круз и театре Трейси это никак не повлияет, и они пройдут, как запланировано. Но из-за моего длительного лечения, после этих концертов мы должны отменить концерты в Фениксе, Лас-Вегасе, Голливуде и Сан-Хуан-Капистрано. Следите за обновлениями на странице с датами гастролей Y&T. Мы ожидаем, что все остальные концерты останутся нетронутыми.



Хотя я в целом не считаю, что артисты должны публично делиться своими медицинскими проблемами, мне показалось, что было слишком тяжело держать всех в сомнениях... тем более, что многие из вас были с нами на протяжении почти 50-летней карьеры Y&T и являются для нас членами семьи.



Независимо от этих новостей, у меня все в порядке, я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду, когда все это останется позади и я продолжу дарить вам музыку еще много лет».







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