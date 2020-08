30 авг 2020



Альбом JOB FOR A COWBOY выйдет на виниле



Metal Blade Records переиздали на виниле альбом JOB FOR A COWBOY 2014 года Sun Eater, который доступен в следующих вариантах:



- Orange in yellow sunburst vinyl (US exclusive)

- Aqua / white melt vinyl (US exclusive)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- Blue / black galaxy vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- Neon yellow / orange spinner vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)







