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Job for a Cowboy

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JOB FOR A COWBOY выпускают новый сингл и видео "The Agony Seeping Storm"



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Аризонские дэт-металлисты JOB FOR A COWBOY возвращаются после почти десятилетнего перерыва с новым синглом и сопровождающим его видеоклипом на песню "The Agony Seeping Storm". Композиция войдёт в предстоящий альбом группы, релиз которого намечен на 2024 год на Metal Blade Records.

JOB FOR A COWBOY выпустили свой полноформатник "Sun Eater" в 2014 году. Пластинка получила исключительно положительные отзывы, а журнал Decibel признался: «Чёрт возьми, я могу признать, что ошибаюсь... Пока я был занят тем, что не обращал на них внимания, эти родоначальники дэткора на самом деле стали чертовски хорошей группой».

Alternative Press в рецензии 4,5/5 отметил, что «это полноценная прогрессивная дэт-металл-группа... Песни имеют прогрессивный размах и эпическую мощь, временами напоминая более тяжёлые работы OPETH», добавив: «"Sun Eater" — один из лучших металлических альбомов 2014 года».

Metal Injection назвал его альбомом, «который станет прочным кирпичом в фундаменте жанра дэт-металл, без каких-либо ухищрений или тенденций, чтобы поддержать его».

Десять лет спустя группа возвращается с самой неспокойной работой на сегодняшний день. Пока ещё не названный полноформатник одновременно является музыкально многогранным, безудержно брутальным и убедительно концептуальным. Первый сингл "The Agony Seeping Storm" представляет собой математически умопомрачительный гибрид взрывоопасного дэт-металла, специализирующегося на нетрадиционных риффах, которые напоминают о легендарных экспериментаторах CYNIC, ATHEIST и GORGUTS. Обновлённый и вдохновлённый состав — вокалист Джонни Дэви, гитаристы Тони Санникандро и Эл Глассман, басист Ник Шендзиелос и барабанщик (с 2020 года) Навене Копервайс — органично подхватывает мантию, с которой ушел "Sun Eater".

Дэйви говорит: «Песня "The Agony Seeping Storm" представляет собой кусочек нашей предстоящей концептуальной пластинки». Что касается видео, то группа активно сотрудничала с режиссёром К. Хантером Лумаром (Digital Mile), а наш басист Ник Шендзилос выступил сорежиссёром. Концепция была навеяна близким другом, который начал неустанные поиски глубокого просветления через постоянное употребление галлюциногенных наркотиков. Однако по мере углубления в религиозные эксперименты у них стали проявляться симптомы биполярного расстройства и шизофрении. Они пришли к убеждению, что через галлюциногенное опьянение могут получить доступ к альтернативной, эзотерической реальности, где они встречаются с гностическими и библейскими фигурами и образами. Эти песни отражают их мысли, идеи и опыт».

Официальный концерт JOB FOR A COWBOY состоится на фестивале Blue Ridge Rock Fest в этом году, а в ближайшее время будут объявлены дополнительные даты выступлений.

JOB FOR A COWBOY родом из Глендейла, штат Аризона. Дебютный альбом группы — "Genesis", созданный в 2003 году, вышел в 2007 году, заняв 54-е место в американском рейтинге Billboard 200, и разошёлся тиражом 13 000 копий за первую неделю после выхода. Второй альбом — "Ruination" 2009 года, был продан в США в количестве 10 600 экземпляров за первую неделю и дебютировал на позиции № 42 в чарте Billboard 200. The New York Times назвал JOB FOR A COWBOY «аризонской группой с гортанным, грубым звуком, восходящим (косвенно) к хардкор-панку», а журнал Rolling Stone — «прямолинейно брутальной командой». Группа принимала участие в многочисленных музыкальных фестивалях как в штате, так и за рубежом, включая Sounds Of The Underground, Download, Mayhem, Summer Slaughter, Graspop Metal Meeting и Wacken Open Air.

JOB FOR A COWBOY 2023 — это:

Джонни Дэви — вокал
Эл Глассман — гитара
Ник Шендзиелос — бас
Тони Санникандро — гитара




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31 авг 2023
Вашингтон Ирвинг
Прямое продолжение Sun Eater. 10 лет прошло, офигеть.

просмотров: 206

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