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*SLAYER вернулись! 71
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 18
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Job for a Cowboy

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24 фев 2024 : 		 Новый альбом JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания

15 фев 2024 : 		 Вокалист JOB FOR A COWBOY: «Мы не хотим выпускать одинаковые пластинки»

1 фев 2024 : 		 Новое видео JOB FOR A COWBOY

1 ноя 2023 : 		 Новое видео JOB FOR A COWBOY

26 окт 2023 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

12 сен 2023 : 		 JOB FOR A COWBOY отыграли первое за семь лет шоу

31 авг 2023 : 		 JOB FOR A COWBOY выпускают новый сингл и видео "The Agony Seeping Storm"

4 янв 2023 : 		 JOB FOR A COWBOY завершают работу над альбомом

30 авг 2020 : 		 Альбом JOB FOR A COWBOY выйдет на виниле

6 ноя 2014 : 		 Новый альбом JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания

4 ноя 2014 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

22 окт 2014 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

25 сен 2014 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

9 май 2014 : 		 JOB FOR A COWBOY начали сведение

6 ноя 2013 : 		 Барабанщик INTRONAUT на новом альбоме JOB FOR A COWBOY

30 окт 2013 : 		 Из JOB FOR A COWBOY ушел барабанщик

5 сен 2013 : 		 JOB FOR A COWBOY начали работу над новым материалом

8 авг 2012 : 		 Новое видео JOB FOR A COWBOY

6 апр 2012 : 		 Новый альбом JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания

3 апр 2012 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

28 мар 2012 : 		 JOB FOR A COWBOY исполнили новый трек

20 мар 2012 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

14 мар 2012 : 		 JOB FOR A COWBOY выпустили первое видео 'The Leads Are Weak'

6 мар 2012 : 		 JOB FOR A COWBOY исполнили новый трек

28 фев 2012 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

24 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JOB FOR A COWBOY
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Новый альбом JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания



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Moon Healer, новый альбом JOB FOR A COWBOY, доступен для прослушивания ниже.




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