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SLAYER вернулись!
71
Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст...
36
Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах
26
AMORPHIS начнут запись в конце года
21
GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ...
18
DAVID VINCENT о MORBID ANGEL: «Не было ничего, что звучало б...
13
Барабанщик KREATOR исполняет
12
Новое видео BLAZE BAYLEY
12
ROBERT TRUJILLO в новом видео APOCALYPTICA
11
CAMILLE AND KENNERLY исполняют QUEEN
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по
SLAYER вернулись!
71
Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст...
36
Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах
26
AMORPHIS начнут запись в конце года
21
GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ...
18
все новости группы
Job for a Cowboy
США
Death Metal
Death Core
http://www.jfacmetal.com
Myspace:
http://www.myspace.com/jobforacowboy
Facebook:
https://www.facebook.com/jobforacowboy
24 фев 2024
:
Новый альбом JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания
15 фев 2024
:
Вокалист JOB FOR A COWBOY: «Мы не хотим выпускать одинаковые пластинки»
1 фев 2024
:
Новое видео JOB FOR A COWBOY
1 ноя 2023
:
Новое видео JOB FOR A COWBOY
26 окт 2023
:
Новая песня JOB FOR A COWBOY
12 сен 2023
:
JOB FOR A COWBOY отыграли первое за семь лет шоу
31 авг 2023
:
JOB FOR A COWBOY выпускают новый сингл и видео "The Agony Seeping Storm"
4 янв 2023
:
JOB FOR A COWBOY завершают работу над альбомом
30 авг 2020
:
Альбом JOB FOR A COWBOY выйдет на виниле
6 ноя 2014
:
Новый альбом JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания
4 ноя 2014
:
Новая песня JOB FOR A COWBOY
22 окт 2014
:
Новая песня JOB FOR A COWBOY
25 сен 2014
:
Новая песня JOB FOR A COWBOY
9 май 2014
:
JOB FOR A COWBOY начали сведение
6 ноя 2013
:
Барабанщик INTRONAUT на новом альбоме JOB FOR A COWBOY
30 окт 2013
:
Из JOB FOR A COWBOY ушел барабанщик
5 сен 2013
:
JOB FOR A COWBOY начали работу над новым материалом
8 авг 2012
:
Новое видео JOB FOR A COWBOY
6 апр 2012
:
Новый альбом JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания
3 апр 2012
:
Новая песня JOB FOR A COWBOY
28 мар 2012
:
JOB FOR A COWBOY исполнили новый трек
20 мар 2012
:
Новая песня JOB FOR A COWBOY
14 мар 2012
:
JOB FOR A COWBOY выпустили первое видео 'The Leads Are Weak'
6 мар 2012
:
JOB FOR A COWBOY исполнили новый трек
28 фев 2012
:
Новая песня JOB FOR A COWBOY
24 фев 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома JOB FOR A COWBOY
10 ноя 2011
:
JOB FOR A COWBOY завершили запись
25 сен 2011
:
JOB FOR A COWBOY начали запись
22 авг 2011
:
JOB FOR A COWBOY завершили написание материала
29 май 2011
:
ЕР JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания
17 май 2011
:
JOB FOR A COWBOY представили новый трек
6 май 2011
:
Новая песня JOB FOR A COWBOY
13 апр 2011
:
Новая песня JOB FOR A COWBOY
15 фев 2011
:
JOB FOR A COWBOY записывают новый миньон
30 апр 2010
:
Новое видео JOB FOR A COWBOY
9 июл 2009
:
Новое видео JOB FOR A COWBOY
3 июл 2009
:
Опубликован новый альбом JOB FOR A COWBOY
29 июн 2009
:
Еще один трек от JOB FOR A COWBOY
31 май 2009
:
Доступна новая песня JOB FOR A COWBOY
26 май 2009
:
Обложка нового альбома JOB FOR A COWBOY
29 июн 2008
:
Концерт JOB FOR A COWBOY отменен
сегодня
Новый альбом JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания
Moon Healer, новый альбом JOB FOR A COWBOY, доступен для прослушивания ниже.
http://www.jfacmetal.com
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
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Рецензии
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Сообщений нет