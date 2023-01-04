Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
*MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles! 12
*DAVID REECE — об участии в ACCEPT: «Это была возможность, к... 10
*Видео полного выступления PANTERA 8
*Обложка и трек-лист нового альбома VICTOR SMOLSKI 6
*Вокалист VOIVOD — о выживании в меняющейся индустрии 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
[= ||| все новости группы



*

Job for a Cowboy

*



4 янв 2023 : 		 JOB FOR A COWBOY завершают работу над альбомом

30 авг 2020 : 		 Альбом JOB FOR A COWBOY выйдет на виниле

6 ноя 2014 : 		 Новый альбом JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания

4 ноя 2014 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

22 окт 2014 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

25 сен 2014 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

9 май 2014 : 		 JOB FOR A COWBOY начали сведение

6 ноя 2013 : 		 Барабанщик INTRONAUT на новом альбоме JOB FOR A COWBOY

30 окт 2013 : 		 Из JOB FOR A COWBOY ушел барабанщик

5 сен 2013 : 		 JOB FOR A COWBOY начали работу над новым материалом

8 авг 2012 : 		 Новое видео JOB FOR A COWBOY

6 апр 2012 : 		 Новый альбом JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания

3 апр 2012 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

28 мар 2012 : 		 JOB FOR A COWBOY исполнили новый трек

20 мар 2012 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

14 мар 2012 : 		 JOB FOR A COWBOY выпустили первое видео 'The Leads Are Weak'

6 мар 2012 : 		 JOB FOR A COWBOY исполнили новый трек

28 фев 2012 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

24 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JOB FOR A COWBOY

10 ноя 2011 : 		 JOB FOR A COWBOY завершили запись

25 сен 2011 : 		 JOB FOR A COWBOY начали запись

22 авг 2011 : 		 JOB FOR A COWBOY завершили написание материала

29 май 2011 : 		 ЕР JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания

17 май 2011 : 		 JOB FOR A COWBOY представили новый трек

6 май 2011 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

13 апр 2011 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY
Показать далее
| - |

|||| 4 янв 2023

JOB FOR A COWBOY завершают работу над альбомом



zoom
JOB FOR A COWBOY завершают работу над новым материалом — об этом первого января сообщил продюсер Jason Suecof, ранее работавший с TRIVIUM, AUGUST BURNS RED, THE BLACK DAHLIA MURDER, ALL THAT REMAINS, WHITECHAPEL, DEVILDRIVER и другими.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

4 янв 2023
B
Barmaley71
интересно, что это будет? последний, 2014 года, Sun Eater, был великолепен! и совершенно неожидан, потому что до него банда играла довольно унылый дет кор, и тут вдруг прог-дет, да сразу на отлично!
  Dislike!1
4 янв 2023
В
Вашингтон Ирвинг
Barmaley71, sun of Nigility была с него крутой песней. Да, так и было, группа резко похорошело в один щелчок с тем альбомом. Интересно, что сыграют на этот раз, долго молчали, а дэткор сейчас в моде снова.
4 янв 2023
x
xRReth
О бля, вот те раз
5 янв 2023
Hellg
Вау, вот это новости! С возвращением!! Sun Eater был, безусловно, превосходным альбомом. Однако и до него они делали великолепную музыку.
Так буду рад любому релизу. К тому же эксперименты могут завести не туда...

просмотров: 611

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом