4 янв 2023



JOB FOR A COWBOY завершают работу над альбомом



JOB FOR A COWBOY завершают работу над новым материалом — об этом первого января сообщил продюсер Jason Suecof, ранее работавший с TRIVIUM, AUGUST BURNS RED, THE BLACK DAHLIA MURDER, ALL THAT REMAINS, WHITECHAPEL, DEVILDRIVER и другими.





