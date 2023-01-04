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42
DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом
30
OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ...
21
Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973
19
PANTERA: вид сзади от Rob'a
17
все новости группы
Job for a Cowboy
США
Death Metal
Death Core
http://www.jfacmetal.com
Myspace:
http://www.myspace.com/jobforacowboy
Facebook:
https://www.facebook.com/jobforacowboy
4 янв 2023
:
JOB FOR A COWBOY завершают работу над альбомом
30 авг 2020
:
Альбом JOB FOR A COWBOY выйдет на виниле
6 ноя 2014
:
Новый альбом JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания
4 ноя 2014
:
Новая песня JOB FOR A COWBOY
22 окт 2014
:
Новая песня JOB FOR A COWBOY
25 сен 2014
:
Новая песня JOB FOR A COWBOY
9 май 2014
:
JOB FOR A COWBOY начали сведение
6 ноя 2013
:
Барабанщик INTRONAUT на новом альбоме JOB FOR A COWBOY
30 окт 2013
:
Из JOB FOR A COWBOY ушел барабанщик
5 сен 2013
:
JOB FOR A COWBOY начали работу над новым материалом
8 авг 2012
:
Новое видео JOB FOR A COWBOY
6 апр 2012
:
Новый альбом JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания
3 апр 2012
:
Новая песня JOB FOR A COWBOY
28 мар 2012
:
JOB FOR A COWBOY исполнили новый трек
20 мар 2012
:
Новая песня JOB FOR A COWBOY
14 мар 2012
:
JOB FOR A COWBOY выпустили первое видео 'The Leads Are Weak'
6 мар 2012
:
JOB FOR A COWBOY исполнили новый трек
28 фев 2012
:
Новая песня JOB FOR A COWBOY
24 фев 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома JOB FOR A COWBOY
10 ноя 2011
:
JOB FOR A COWBOY завершили запись
25 сен 2011
:
JOB FOR A COWBOY начали запись
22 авг 2011
:
JOB FOR A COWBOY завершили написание материала
29 май 2011
:
ЕР JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания
17 май 2011
:
JOB FOR A COWBOY представили новый трек
6 май 2011
:
Новая песня JOB FOR A COWBOY
13 апр 2011
:
Новая песня JOB FOR A COWBOY
15 фев 2011
:
JOB FOR A COWBOY записывают новый миньон
30 апр 2010
:
Новое видео JOB FOR A COWBOY
9 июл 2009
:
Новое видео JOB FOR A COWBOY
3 июл 2009
:
Опубликован новый альбом JOB FOR A COWBOY
29 июн 2009
:
Еще один трек от JOB FOR A COWBOY
31 май 2009
:
Доступна новая песня JOB FOR A COWBOY
26 май 2009
:
Обложка нового альбома JOB FOR A COWBOY
29 июн 2008
:
Концерт JOB FOR A COWBOY отменен
4 янв 2023
JOB FOR A COWBOY завершают работу над альбомом
JOB FOR A COWBOY завершают работу над новым материалом — об этом первого января сообщил продюсер Jason Suecof, ранее работавший с TRIVIUM, AUGUST BURNS RED, THE BLACK DAHLIA MURDER, ALL THAT REMAINS, WHITECHAPEL, DEVILDRIVER и другими.
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4 янв 2023
B
Barmaley71
интересно, что это будет? последний, 2014 года, Sun Eater, был великолепен! и совершенно неожидан, потому что до него банда играла довольно унылый дет кор, и тут вдруг прог-дет, да сразу на отлично!
1
4 янв 2023
В
Вашингтон Ирвинг
Barmaley71
,
sun of Nigility была с него крутой песней. Да, так и было, группа резко похорошело в один щелчок с тем альбомом. Интересно, что сыграют на этот раз, долго молчали, а дэткор сейчас в моде снова.
4 янв 2023
x
xRReth
О бля, вот те раз
5 янв 2023
Hellg
Вау, вот это новости! С возвращением!! Sun Eater был, безусловно, превосходным альбомом. Однако и до него они делали великолепную музыку.
Так буду рад любому релизу. К тому же эксперименты могут завести не туда...
просмотров: 611
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Так буду рад любому релизу. К тому же эксперименты могут завести не туда...