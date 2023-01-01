Новая песня JOB FOR A COWBOY

"The Forever Rot", новая песня группы JOB FOR A COWBOY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из первого за десять лет студийного альбома "Moon Healer" , выход которого запланирован на 23 февраля на Metal Blade Records:
01. Beyond The Chemical Doorway
02. Etched In Oblivion
03. Grinding Wheels Of Ophanim
04. The Sun Gave Me Ashes So I Sought Out The Moon
05. Into The Crystalline Crypts
06. A Sorrow-Filled Moon
07. The Agony Seeping Storm
08. The Forever Rot
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