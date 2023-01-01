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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 36
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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Job for a Cowboy

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26 окт 2023 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

12 сен 2023 : 		 JOB FOR A COWBOY отыграли первое за семь лет шоу

31 авг 2023 : 		 JOB FOR A COWBOY выпускают новый сингл и видео "The Agony Seeping Storm"

4 янв 2023 : 		 JOB FOR A COWBOY завершают работу над альбомом

30 авг 2020 : 		 Альбом JOB FOR A COWBOY выйдет на виниле

6 ноя 2014 : 		 Новый альбом JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания

4 ноя 2014 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

22 окт 2014 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

25 сен 2014 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

9 май 2014 : 		 JOB FOR A COWBOY начали сведение

6 ноя 2013 : 		 Барабанщик INTRONAUT на новом альбоме JOB FOR A COWBOY

30 окт 2013 : 		 Из JOB FOR A COWBOY ушел барабанщик

5 сен 2013 : 		 JOB FOR A COWBOY начали работу над новым материалом

8 авг 2012 : 		 Новое видео JOB FOR A COWBOY

6 апр 2012 : 		 Новый альбом JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания

3 апр 2012 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

28 мар 2012 : 		 JOB FOR A COWBOY исполнили новый трек

20 мар 2012 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

14 мар 2012 : 		 JOB FOR A COWBOY выпустили первое видео 'The Leads Are Weak'

6 мар 2012 : 		 JOB FOR A COWBOY исполнили новый трек

28 фев 2012 : 		 Новая песня JOB FOR A COWBOY

24 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JOB FOR A COWBOY

10 ноя 2011 : 		 JOB FOR A COWBOY завершили запись

25 сен 2011 : 		 JOB FOR A COWBOY начали запись

22 авг 2011 : 		 JOB FOR A COWBOY завершили написание материала

29 май 2011 : 		 ЕР JOB FOR A COWBOY доступен для прослушивания
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|||| 26 окт 2023

Новая песня JOB FOR A COWBOY



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"The Forever Rot", новая песня группы JOB FOR A COWBOY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из первого за десять лет студийного альбома "Moon Healer" , выход которого запланирован на 23 февраля на Metal Blade Records:

01. Beyond The Chemical Doorway
02. Etched In Oblivion
03. Grinding Wheels Of Ophanim
04. The Sun Gave Me Ashes So I Sought Out The Moon
05. Into The Crystalline Crypts
06. A Sorrow-Filled Moon
07. The Agony Seeping Storm
08. The Forever Rot




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