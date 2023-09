сегодня



JOB FOR A COWBOY отыграли первое за семь лет шоу



JOB FOR A COWBOY отыграли первое за семь лет шоу в рамках Blue Ridge Rock Festival, Alton, Virginia. Накануне группа также дала «секретный концерт» под именем ABOVE GROUND POOL.



Сет-лист:



01. Sun Of Nihility

02. Buried Monuments

03. Unfurling A Darkened Gospel

04. Eating The Visions Of God

05. Embedded

06. The Agony Seeping Storm

07. Entombment Of A Machine (with Will Ramos)

08. Tarnished Gluttony











