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*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
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Job for a Cowboy

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24 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JOB FOR A COWBOY

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Вокалист JOB FOR A COWBOY: «Мы не хотим выпускать одинаковые пластинки»



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Jonny Davy в недавней беседе с Heavy рассказал о новом альбоме JOB FOR A COWBOY:

«С момента своего возникновения группа претерпела значительные изменения. Мы начинали как практически стандартная дэткор-группа, затем перешли к более современному дэт-металу и... После выхода дебютного альбома JOB FOR A COWBOY 2007 года "Genesis" мы стали смешивать жанры: technical death metal, а теперь и прогрессивные элементы. Я думаю, многие понимают, что наша группа - это своего рода котел эволюции звука. И это просто наш девиз на данный момент. Нам нравится вызов, и мы из тех, кто не хочет выпускать одну и ту же пластинку дважды. Так что это как раз и есть наш образ мышления во всем»




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