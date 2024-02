сегодня



Вокалист JOB FOR A COWBOY: «Мы не хотим выпускать одинаковые пластинки»



Jonny Davy в недавней беседе с Heavy рассказал о новом альбоме JOB FOR A COWBOY:



«С момента своего возникновения группа претерпела значительные изменения. Мы начинали как практически стандартная дэткор-группа, затем перешли к более современному дэт-металу и... После выхода дебютного альбома JOB FOR A COWBOY 2007 года "Genesis" мы стали смешивать жанры: technical death metal, а теперь и прогрессивные элементы. Я думаю, многие понимают, что наша группа - это своего рода котел эволюции звука. И это просто наш девиз на данный момент. Нам нравится вызов, и мы из тех, кто не хочет выпускать одну и ту же пластинку дважды. Так что это как раз и есть наш образ мышления во всем»







