Новое видео JOB FOR A COWBOY



The Forever Rot, новое видео группы JOB FOR A COWBOY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из первого за десять лет студийного альбома "Moon Healer" , выход которого запланирован на 23 февраля на Metal Blade Records:



01. Beyond The Chemical Doorway

02. Etched In Oblivion

03. Grinding Wheels Of Ophanim

04. The Sun Gave Me Ashes So I Sought Out The Moon

05. Into The Crystalline Crypts

06. A Sorrow-Filled Moon

07. The Agony Seeping Storm

08. The Forever Rot http://www.jfacmetal.com







