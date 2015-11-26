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Massacre

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14 сен 2020 : 		 Потери в MASSACRE

15 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MASSACRE

18 дек 2019 : 		 Новый состав MASSACRE работает над альбомом

25 апр 2017 : 		 RICK ROZZ и KAM LEE были вынуждены сменить имя MASSACRE X на GODS OF DEATH

4 апр 2017 : 		 Вокалист MASSACRE о правах на имя группы

28 мар 2017 : 		 TERRY BUTLER: «RICK ROZZ уничтожил MASSACRE»

20 дек 2016 : 		 Оригинальный барабанщик MASSACRE: «Название MASSACRE не может и не будет использоваться без нашего разрешения»

12 дек 2016 : 		 MASSACRE вернулись!

6 мар 2015 : 		 Участники MASSACRE и бывший барабанщик SIX FEET UNDER в новом проекте

12 дек 2014 : 		 MASSACRE объявили о распаде

16 май 2014 : 		 Видео с выступления MASSACRE

2 апр 2014 : 		 Новый альбом MASSACRE доступен для прослушивания

22 мар 2014 : 		 Новая песня MASSACRE

12 мар 2014 : 		 Новое видео MASSACRE

6 фев 2014 : 		 Новая песня MASSACRE

31 янв 2014 : 		 Новый альбом MASSACRE выйдет в марте

9 янв 2014 : 		 Трек-лист нового альбома MASSACRE

31 мар 2013 : 		 Видео полного концерта MASSACRE

17 ноя 2012 : 		 Репортаж о выступлении MASSACRE

13 авг 2012 : 		 Видео с выступления MASSACRE

12 июл 2012 : 		 Новая песня MASSACRE

4 июл 2012 : 		 Обложка нового сингла MASSACRE

13 июн 2012 : 		 Обложка нового сингла MASSACRE

16 фев 2012 : 		 MASSACRE запишут новые песни в выходные

19 янв 2012 : 		 MASSACRE представили новый трек

15 янв 2012 : 		 MASSACRE вернулись на сцену
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|||| 14 сен 2020

Потери в MASSACRE



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Барабанщик Jeramie Kling (VENOM INC., THE ABSENCE, GOREGÄNG) и гитарист Taylor Nordberg (THE ABSENCE, GOREGÄNG) покинули состав группы MASSACRE менее чем через год с момента своего появления.

«С сожалением и облегчением мы объявляем о нашем уходе из MASSACRE.

Всем, кто предупреждал нас год назад, когда мы присоединились к группе: вы были правы.

Это был год тяжелых взлетов и падений, и, к сожалению, он превратился в рабочую среду, частью которой мы больше не можем оставаться.

То, что было представлено как демократия, оказалось диктатурой с невыносимым недостатком общения.

Мы не будем стоять в стороне и не позволим, чтобы нашу репутацию попирали столь детским поведением.

Мы выступаем как профессионалы и привносим 110% нашей сущности во все проекты, которые мы реализуем.

Мы написали и представили 14 песен для нового альбома группы, в то время как всем нашим контактам в индустрии, которые мы естественно/осознанно приобрели за долгие годы, были оповещены в том, что мы пытались захватить команды, что является не более чем параноидальным бредом. Также крайне прискорбно, что некий человек отказался говорить с нами по телефону, чтобы обсудить какой-либо вопрос о группе, так что у нас нет другого выбора, кроме как выйти из этих нездоровых отношений.

Мы приносим извинения нашим фэнам и поклонникам MASSACRE, что они не смогут услышать новый альбом, который мы сочинили для группы... по крайней мере, не как альбом MASSACRE.

Мы ценим наше время, проведенное с Michael Borders, и желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях».

JERAMIE KLING And TAYLOR NORDBERG Exit MASSACRE After Less Than A Year



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Anubis


14 сен 2020, 23:01		Я что-то пропустил? Это с каких пор Кэму Ли разрешили использовать название Massacre?


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