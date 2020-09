14 сен 2020



Потери в MASSACRE



Барабанщик Jeramie Kling (VENOM INC., THE ABSENCE, GOREGÄNG) и гитарист Taylor Nordberg (THE ABSENCE, GOREGÄNG) покинули состав группы MASSACRE менее чем через год с момента своего появления.



«С сожалением и облегчением мы объявляем о нашем уходе из MASSACRE.



Всем, кто предупреждал нас год назад, когда мы присоединились к группе: вы были правы.



Это был год тяжелых взлетов и падений, и, к сожалению, он превратился в рабочую среду, частью которой мы больше не можем оставаться.



То, что было представлено как демократия, оказалось диктатурой с невыносимым недостатком общения.



Мы не будем стоять в стороне и не позволим, чтобы нашу репутацию попирали столь детским поведением.



Мы выступаем как профессионалы и привносим 110% нашей сущности во все проекты, которые мы реализуем.



Мы написали и представили 14 песен для нового альбома группы, в то время как всем нашим контактам в индустрии, которые мы естественно/осознанно приобрели за долгие годы, были оповещены в том, что мы пытались захватить команды, что является не более чем параноидальным бредом. Также крайне прискорбно, что некий человек отказался говорить с нами по телефону, чтобы обсудить какой-либо вопрос о группе, так что у нас нет другого выбора, кроме как выйти из этих нездоровых отношений.



Мы приносим извинения нашим фэнам и поклонникам MASSACRE, что они не смогут услышать новый альбом, который мы сочинили для группы... по крайней мере, не как альбом MASSACRE.



Мы ценим наше время, проведенное с Michael Borders, и желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях».







