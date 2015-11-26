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Massacre

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3 окт 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

5 сен 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

8 авг 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

21 апр 2021 : 		 MASSACRE на NUCLEAR BLAST

25 сен 2020 : 		 MASSACRE объявили имена новых участников

14 сен 2020 : 		 Потери в MASSACRE

15 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MASSACRE

18 дек 2019 : 		 Новый состав MASSACRE работает над альбомом

25 апр 2017 : 		 RICK ROZZ и KAM LEE были вынуждены сменить имя MASSACRE X на GODS OF DEATH

4 апр 2017 : 		 Вокалист MASSACRE о правах на имя группы

28 мар 2017 : 		 TERRY BUTLER: «RICK ROZZ уничтожил MASSACRE»

20 дек 2016 : 		 Оригинальный барабанщик MASSACRE: «Название MASSACRE не может и не будет использоваться без нашего разрешения»

12 дек 2016 : 		 MASSACRE вернулись!

6 мар 2015 : 		 Участники MASSACRE и бывший барабанщик SIX FEET UNDER в новом проекте

12 дек 2014 : 		 MASSACRE объявили о распаде

16 май 2014 : 		 Видео с выступления MASSACRE

2 апр 2014 : 		 Новый альбом MASSACRE доступен для прослушивания

22 мар 2014 : 		 Новая песня MASSACRE

12 мар 2014 : 		 Новое видео MASSACRE

6 фев 2014 : 		 Новая песня MASSACRE

31 янв 2014 : 		 Новый альбом MASSACRE выйдет в марте

9 янв 2014 : 		 Трек-лист нового альбома MASSACRE

31 мар 2013 : 		 Видео полного концерта MASSACRE

17 ноя 2012 : 		 Репортаж о выступлении MASSACRE

13 авг 2012 : 		 Видео с выступления MASSACRE

12 июл 2012 : 		 Новая песня MASSACRE
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Новое видео MASSACRE



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"Whisperer In Darkness", новое видео группы MASSACRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Resurgence", выходящего 22 октября на Nuclear Blast Records.

Трек-лист:

"Eldritch Prophecy"
"Ruins Of R'lyeh"
"The Innsmouth Strain"
"Whisperer In Darkness"
"Book Of The Dead"
"Into The Far-Off Void"
"Servants Of Discord"
"Fate Of The Elder Gods"
"Spawn Of The Succubus"
"Return Of The Corpse Grinder"

MASSACRE Reveal Horrifying Video For New Single



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