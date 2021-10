сегодня



Новое видео MASSACRE



"Return Of The Corpse Grinder", новое видео группы MASSACRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Resurgence", выпущенного 22 октября на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



"Eldritch Prophecy"

"Ruins Of R'lyeh"

"The Innsmouth Strain"

"Whisperer In Darkness"

"Book Of The Dead"

"Into The Far-Off Void"

"Servants Of Discord"

"Fate Of The Elder Gods"

"Spawn Of The Succubus"

"Return Of The Corpse Grinder"







