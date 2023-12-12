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MASSACRE готовят альбом



MASSACRE сообщили о заключении контракта с лейблом Agonia Records, на котором состоится релиз пятого студийного альбома.



Kam Lee: «Должен сказать, что подписать контракт с Agonia Records - это очень круто. Это тот же самый лейбл, который называют своим домом такие группы, как Pestilence, Rebaelliun, Demonical, Pathology и многие другие отличные Death и Black Metal коллективы. Глядя на их список, вы можете убедиться, что это лейбл, который стремится сохранить ядро чистых андеграундных металлических групп и исполнителей. На мой взгляд, это прекрасное напоминание о том, что вы можете оставаться верными духу андеграундной металлической музыки и не полагаться на тренды, чтобы быть актуальными. Это мнение также находит отклик в моей собственной философии в отношении Massacre, и я считаю, что Agonia Records - это идеальный выбор лейбла, который позволит Massacre сохранить этот статус. Я с нетерпением жду нашего общего будущего, и я рад, что поклонники получат возможность с предвкушением следить за работой над новым альбомом, который будет выпущен на этом лейбле» http://www.massacremetal.com/





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