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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
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Massacre

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12 дек 2023 : 		 MASSACRE готовят альбом

4 июн 2022 : 		 Новая песня MASSACRE

25 окт 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

3 окт 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

5 сен 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

8 авг 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

21 апр 2021 : 		 MASSACRE на NUCLEAR BLAST

25 сен 2020 : 		 MASSACRE объявили имена новых участников

14 сен 2020 : 		 Потери в MASSACRE

15 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MASSACRE

18 дек 2019 : 		 Новый состав MASSACRE работает над альбомом

25 апр 2017 : 		 RICK ROZZ и KAM LEE были вынуждены сменить имя MASSACRE X на GODS OF DEATH

4 апр 2017 : 		 Вокалист MASSACRE о правах на имя группы

28 мар 2017 : 		 TERRY BUTLER: «RICK ROZZ уничтожил MASSACRE»

20 дек 2016 : 		 Оригинальный барабанщик MASSACRE: «Название MASSACRE не может и не будет использоваться без нашего разрешения»

12 дек 2016 : 		 MASSACRE вернулись!

6 мар 2015 : 		 Участники MASSACRE и бывший барабанщик SIX FEET UNDER в новом проекте

12 дек 2014 : 		 MASSACRE объявили о распаде

16 май 2014 : 		 Видео с выступления MASSACRE

2 апр 2014 : 		 Новый альбом MASSACRE доступен для прослушивания

22 мар 2014 : 		 Новая песня MASSACRE

12 мар 2014 : 		 Новое видео MASSACRE

6 фев 2014 : 		 Новая песня MASSACRE

31 янв 2014 : 		 Новый альбом MASSACRE выйдет в марте

9 янв 2014 : 		 Трек-лист нового альбома MASSACRE

31 мар 2013 : 		 Видео полного концерта MASSACRE
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MASSACRE готовят альбом



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MASSACRE сообщили о заключении контракта с лейблом Agonia Records, на котором состоится релиз пятого студийного альбома.

Kam Lee: «Должен сказать, что подписать контракт с Agonia Records - это очень круто. Это тот же самый лейбл, который называют своим домом такие группы, как Pestilence, Rebaelliun, Demonical, Pathology и многие другие отличные Death и Black Metal коллективы. Глядя на их список, вы можете убедиться, что это лейбл, который стремится сохранить ядро чистых андеграундных металлических групп и исполнителей. На мой взгляд, это прекрасное напоминание о том, что вы можете оставаться верными духу андеграундной металлической музыки и не полагаться на тренды, чтобы быть актуальными. Это мнение также находит отклик в моей собственной философии в отношении Massacre, и я считаю, что Agonia Records - это идеальный выбор лейбла, который позволит Massacre сохранить этот статус. Я с нетерпением жду нашего общего будущего, и я рад, что поклонники получат возможность с предвкушением следить за работой над новым альбомом, который будет выпущен на этом лейбле»



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12 дек 2023
resurgamresponses
ничего себе, Агония рекордс оказывается уже чуть ли не культовая )) ну молодцы о чем базел

просмотров: 234

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