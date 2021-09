сегодня



Новое видео MASSACRE



"Ruins Of R'lyeh", новое видео группы MASSACRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Resurgence", выходящего 22 октября на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



"Eldritch Prophecy"

"Ruins Of R'lyeh"

"The Innsmouth Strain"

"Whisperer In Darkness"

"Book Of The Dead"

"Into The Far-Off Void"

"Servants Of Discord"

"Fate Of The Elder Gods"

"Spawn Of The Succubus"

"Return Of The Corpse Grinder"







+2 -1



( 1 ) просмотров: 612