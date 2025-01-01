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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 28
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 25
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 22
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
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Massacre

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18 фев 2025 : 		 MASSACRE нашли нового гитариста

7 ноя 2024 : 		 Новый альбом MASSACRE доступен для прослушивания

11 окт 2024 : 		 Новое видео MASSACRE

6 сен 2024 : 		 Видео с текстом от MASSACRE

12 дек 2023 : 		 MASSACRE готовят альбом

4 июн 2022 : 		 Новая песня MASSACRE

25 окт 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

3 окт 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

5 сен 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

8 авг 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

21 апр 2021 : 		 MASSACRE на NUCLEAR BLAST

25 сен 2020 : 		 MASSACRE объявили имена новых участников

14 сен 2020 : 		 Потери в MASSACRE

15 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MASSACRE

18 дек 2019 : 		 Новый состав MASSACRE работает над альбомом

25 апр 2017 : 		 RICK ROZZ и KAM LEE были вынуждены сменить имя MASSACRE X на GODS OF DEATH

4 апр 2017 : 		 Вокалист MASSACRE о правах на имя группы

28 мар 2017 : 		 TERRY BUTLER: «RICK ROZZ уничтожил MASSACRE»

20 дек 2016 : 		 Оригинальный барабанщик MASSACRE: «Название MASSACRE не может и не будет использоваться без нашего разрешения»

12 дек 2016 : 		 MASSACRE вернулись!

6 мар 2015 : 		 Участники MASSACRE и бывший барабанщик SIX FEET UNDER в новом проекте

12 дек 2014 : 		 MASSACRE объявили о распаде

16 май 2014 : 		 Видео с выступления MASSACRE

2 апр 2014 : 		 Новый альбом MASSACRE доступен для прослушивания

22 мар 2014 : 		 Новая песня MASSACRE

12 мар 2014 : 		 Новое видео MASSACRE
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MASSACRE нашли нового гитариста



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MASSACRE сообщили о том, что новым гитаристом группы стал Jason Banning:

«Встречайте и приветствуйте нового участника Massacre! Jason присоединился к нам, чтобы придать нашим живым выступлениям дополнительную тяжесть и плотное звучание второй гитары. В пятницу вечером это было его первое выступление с нами, и в конечном итоге он присоединится к нам на сцене во время нашего предстоящего европейского тура в июле. К сожалению, он не сможет присоединиться к нам в мае во время австралийского/азиатского тура, поскольку его «настоящая работа» дизайнера видеоигр превалирует над исполнением дэт-металла, и, по правде говоря, тур уже был запланирован до его прихода. Некоторые также могут знать его как менеджера/продюсера группы Overthrust из Африки. Так что если вы думаете, что он какой-то неизвестный парень, не знакомый с дэт-металлом — вы ошибаетесь!»



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