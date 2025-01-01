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MASSACRE нашли нового гитариста



MASSACRE сообщили о том, что новым гитаристом группы стал Jason Banning:



«Встречайте и приветствуйте нового участника Massacre! Jason присоединился к нам, чтобы придать нашим живым выступлениям дополнительную тяжесть и плотное звучание второй гитары. В пятницу вечером это было его первое выступление с нами, и в конечном итоге он присоединится к нам на сцене во время нашего предстоящего европейского тура в июле. К сожалению, он не сможет присоединиться к нам в мае во время австралийского/азиатского тура, поскольку его «настоящая работа» дизайнера видеоигр превалирует над исполнением дэт-металла, и, по правде говоря, тур уже был запланирован до его прихода. Некоторые также могут знать его как менеджера/продюсера группы Overthrust из Африки. Так что если вы думаете, что он какой-то неизвестный парень, не знакомый с дэт-металлом — вы ошибаетесь!» http://www.massacremetal.com/





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