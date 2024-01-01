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Новый альбом CREMATORY выйдет весной
41
Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу
36
Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!»
22
LINKIN PARK исполнили новую песню
17
Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо...
16
SEBASTIAN BACH сунул за Камалу
16
Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу
12
Новые обещания нового KING DIAMOND
12
Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не быват...
11
Новое видео LACRIMOSA
11
Фраза, имя группы
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с
по
Новый альбом CREMATORY выйдет весной
41
Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу
36
Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!»
22
LINKIN PARK исполнили новую песню
17
Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо...
16
все новости группы
Massacre
США
Death Metal
http://www.massacremetal.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/massacrefrombeyond
Facebook:
https://www.facebook.com/Massacreflorida
7 ноя 2024
:
Новый альбом MASSACRE доступен для прослушивания
11 окт 2024
:
Новое видео MASSACRE
6 сен 2024
:
Видео с текстом от MASSACRE
12 дек 2023
:
MASSACRE готовят альбом
4 июн 2022
:
Новая песня MASSACRE
25 окт 2021
:
Новое видео MASSACRE
3 окт 2021
:
Новое видео MASSACRE
5 сен 2021
:
Новое видео MASSACRE
8 авг 2021
:
Новое видео MASSACRE
21 апр 2021
:
MASSACRE на NUCLEAR BLAST
25 сен 2020
:
MASSACRE объявили имена новых участников
14 сен 2020
:
Потери в MASSACRE
15 июн 2020
:
Профессиональное видео с выступления MASSACRE
18 дек 2019
:
Новый состав MASSACRE работает над альбомом
25 апр 2017
:
RICK ROZZ и KAM LEE были вынуждены сменить имя MASSACRE X на GODS OF DEATH
4 апр 2017
:
Вокалист MASSACRE о правах на имя группы
28 мар 2017
:
TERRY BUTLER: «RICK ROZZ уничтожил MASSACRE»
20 дек 2016
:
Оригинальный барабанщик MASSACRE: «Название MASSACRE не может и не будет использоваться без нашего разрешения»
12 дек 2016
:
MASSACRE вернулись!
6 мар 2015
:
Участники MASSACRE и бывший барабанщик SIX FEET UNDER в новом проекте
12 дек 2014
:
MASSACRE объявили о распаде
16 май 2014
:
Видео с выступления MASSACRE
2 апр 2014
:
Новый альбом MASSACRE доступен для прослушивания
22 мар 2014
:
Новая песня MASSACRE
12 мар 2014
:
Новое видео MASSACRE
6 фев 2014
:
Новая песня MASSACRE
31 янв 2014
:
Новый альбом MASSACRE выйдет в марте
9 янв 2014
:
Трек-лист нового альбома MASSACRE
31 мар 2013
:
Видео полного концерта MASSACRE
17 ноя 2012
:
Репортаж о выступлении MASSACRE
13 авг 2012
:
Видео с выступления MASSACRE
12 июл 2012
:
Новая песня MASSACRE
4 июл 2012
:
Обложка нового сингла MASSACRE
13 июн 2012
:
Обложка нового сингла MASSACRE
16 фев 2012
:
MASSACRE запишут новые песни в выходные
19 янв 2012
:
MASSACRE представили новый трек
15 янв 2012
:
MASSACRE вернулись на сцену
2 янв 2012
:
MASSACRE отменили европейский тур
17 дек 2011
:
Видео с репетиции MASSACRE
17 май 2009
:
MASSACRE работают с "классикой"
12 мар 2009
:
Переиздание ранних работ MASSACRE
7 мар 2009
:
Участники CRADLE OF FILTH и NILE запишутся с возрожденной группой MASSACRE
сегодня
Новый альбом MASSACRE доступен для прослушивания
Necrolution, новый альбом MASSACRE, доступен для прослушивания ниже.
http://www.massacremetal.com/
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет