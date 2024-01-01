Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 36
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 22
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 16
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу 12
*Новые обещания нового KING DIAMOND 12
*Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не быват... 11
*Новое видео LACRIMOSA 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 36
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 22
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 16
[= ||| все новости группы



*

Massacre

*



7 ноя 2024 : 		 Новый альбом MASSACRE доступен для прослушивания

11 окт 2024 : 		 Новое видео MASSACRE

6 сен 2024 : 		 Видео с текстом от MASSACRE

12 дек 2023 : 		 MASSACRE готовят альбом

4 июн 2022 : 		 Новая песня MASSACRE

25 окт 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

3 окт 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

5 сен 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

8 авг 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

21 апр 2021 : 		 MASSACRE на NUCLEAR BLAST

25 сен 2020 : 		 MASSACRE объявили имена новых участников

14 сен 2020 : 		 Потери в MASSACRE

15 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MASSACRE

18 дек 2019 : 		 Новый состав MASSACRE работает над альбомом

25 апр 2017 : 		 RICK ROZZ и KAM LEE были вынуждены сменить имя MASSACRE X на GODS OF DEATH

4 апр 2017 : 		 Вокалист MASSACRE о правах на имя группы

28 мар 2017 : 		 TERRY BUTLER: «RICK ROZZ уничтожил MASSACRE»

20 дек 2016 : 		 Оригинальный барабанщик MASSACRE: «Название MASSACRE не может и не будет использоваться без нашего разрешения»

12 дек 2016 : 		 MASSACRE вернулись!

6 мар 2015 : 		 Участники MASSACRE и бывший барабанщик SIX FEET UNDER в новом проекте

12 дек 2014 : 		 MASSACRE объявили о распаде

16 май 2014 : 		 Видео с выступления MASSACRE

2 апр 2014 : 		 Новый альбом MASSACRE доступен для прослушивания

22 мар 2014 : 		 Новая песня MASSACRE

12 мар 2014 : 		 Новое видео MASSACRE

6 фев 2014 : 		 Новая песня MASSACRE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом MASSACRE доступен для прослушивания



zoom
Necrolution, новый альбом MASSACRE, доступен для прослушивания ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 95

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом