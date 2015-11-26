MASSACRE объявили имена новых участников

Ветераны дэт-металла из Флориды — MASSACRE — серьёзно обновили состав. К оригинальному вокалисту Kam'у Lee и басисту Michael'ю Borders'у присоединились гитаристы Rogga Johansson (PAGANIZER), Jonny Pettersson (GODS FORSAKEN, WOMBBATH, HENRY KANE) и Scott Fairfax (MEMORIAM, AS THE WORLD DIES), а также барабанщик Brynjar Helgeton. Незадолго до этого было объявлено о развале предыдущего состава группы, который просуществовал менее года.
AlexTronenko
grgr
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