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Massacre

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MASSACRE объявили имена новых участников



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Ветераны дэт-металла из Флориды — MASSACRE — серьёзно обновили состав. К оригинальному вокалисту Kam'у Lee и басисту Michael'ю Borders'у присоединились гитаристы Rogga Johansson (PAGANIZER), Jonny Pettersson (GODS FORSAKEN, WOMBBATH, HENRY KANE) и Scott Fairfax (MEMORIAM, AS THE WORLD DIES), а также барабанщик Brynjar Helgeton. Незадолго до этого было объявлено о развале предыдущего состава группы, который просуществовал менее года.

MASSACRE Announces New Lineup



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

AlexTronenko


25 сен 2020, 17:33		Зачем им 3 гитариста?

grgr


25 сен 2020, 21:13		Зачем они вообще?


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