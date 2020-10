сегодня



Новое видео WIND ROSE



"We Were Warriors", новое видео группы WIND ROSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня вошла в альбом Wintersaga, релиз которого состоялся двадцать седьмого сентября. Он доступен в следующих вариантах:



- Regular Jewel Case Edition

- 1 LP Gatefold (black)

- 1 LP Gatefold (gold) Limited to 200 copies

- Jewel Case & Shirt Bundle

- 1LP Gatefold (black) & Shirt Bundle

- Wooden Deluxe Box: CD, flag & pendant & 7” Single, Limited to 300 copies worldwide



Трек-лист:



“Of Iron And Gold“

“Wintersaga“

“Drunken Dwarves“

“Diggy Diggy Hole“

“Mine Mine Mine!“

“The Art Of War“

“There And Back Again“

“The King Under The Mountain“

“We Were Warriors“







+0 -0



просмотров: 255