8 июн 2022



Видео с текстом от WIND ROSE



Fellows of the Hammer, официальное видео с текстом от группы WIND ROSE, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Warfront:



01 Of War and Sorrow

02 Army of Stone

03 Tales of War

04 Fellows of the Hammer

05 Together We Rise

06 Gates of Ekrund

07 One Last Day

08 The Battle of the Five Armies

09 I Am the Mountain

10 Tomorrow Has Come http://www.windroseofficial.com/band.html







просмотров: 167