сегодня



Новая песня WIND ROSE



"Rock And Stone", новая песня группы WIND ROSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Trollslayer", выход которого запланирован на четвертое октября на Napalm Records:



01. Of Ice And Blood

02. Dance Of The Axes

03. The Great Feast Underground

04. Rock And Stone

05. To Be A Dwarf

06. Home Of The Twilight

07. Trollslayer

08. Legacy Of The Forge

09. No More Sorrow







+0 -0



просмотров: 127