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* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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Wind Rose

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6 окт 2024 : 		 Новое видео WIND ROSE

29 авг 2024 : 		 Новое видео WIND ROSE

18 июл 2024 : 		 Новая песня WIND ROSE

29 мар 2024 : 		 Новое видео WIND ROSE

12 сен 2023 : 		 Новое видео WIND ROSE

4 янв 2023 : 		 Новое видео WIND ROSE

20 окт 2022 : 		 Видео с текстом от WIND ROSE

22 сен 2022 : 		 WIND ROSE переиздают первые альбомы

8 июн 2022 : 		 Видео с текстом от WIND ROSE

21 апр 2022 : 		 Новое видео WIND ROSE

9 мар 2022 : 		 Новое видео WIND ROSE

23 окт 2020 : 		 Новое видео WIND ROSE

12 окт 2019 : 		 Обучающее видео от WIND ROSE

29 сен 2019 : 		 Новая песня WIND ROSE

17 сен 2019 : 		 Рассказ об издании альбома WIND ROSE

12 сен 2019 : 		 Обучающее видео от WIND ROSE

2 сен 2019 : 		 Новое видео WIND ROSE

16 авг 2019 : 		 Обучающее видео WIND ROSE

4 июл 2019 : 		 Новый альбом WIND ROSE выйдет в сентябре

7 июн 2019 : 		 Новое видео WIND ROSE

22 дек 2018 : 		 WIND ROSE на Napalm Records

17 окт 2017 : 		 Новое видео WIND ROSE

1 июн 2017 : 		 Новая песня WIND ROSE

17 май 2017 : 		 Новое видео WIND ROSE

13 апр 2017 : 		 Видео с текстом от WIND ROSE

29 мар 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома WIND ROSE
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|||| 6 окт 2024

Новое видео WIND ROSE



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"The Great Feast Underground", новое видео группы WIND ROSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Trollslayer", выход которого запланирован на четвертое октября на Napalm Records:

01. Of Ice And Blood
02. Dance Of The Axes
03. The Great Feast Underground
04. Rock And Stone
05. To Be A Dwarf
06. Home Of The Twilight
07. Trollslayer
08. Legacy Of The Forge
09. No More Sorrow

WIND ROSE Release New Single "The Great Feast Underground; Music Video




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