сегодня



Новое видео WIND ROSE



Together We Rise, новое видео группы WIND ROSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Warfront:



Of War and Sorrow

Army of Stone

Tales of War

Fellows of the Hammer

Together We Rise

Gates of Ekrund

One Last Day

The Battle of the Five Armies

I Am the Mountain

Tomorrow Has Come http://www.windroseofficial.com/band.html







просмотров: 234