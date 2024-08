сегодня



Новое видео WIND ROSE



To Be A Dwarf, новое видео группы WIND ROSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Trollslayer", выход которого запланирован на четвертое октября на Napalm Records:



01. Of Ice And Blood

02. Dance Of The Axes

03. The Great Feast Underground

04. Rock And Stone

05. To Be A Dwarf

06. Home Of The Twilight

07. Trollslayer

08. Legacy Of The Forge

09. No More Sorrow http://www.windroseofficial.com/band.html







