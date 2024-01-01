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*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 48
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 35
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 31
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Wind Rose

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29 авг 2024 : 		 Новое видео WIND ROSE

18 июл 2024 : 		 Новая песня WIND ROSE

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12 сен 2023 : 		 Новое видео WIND ROSE

4 янв 2023 : 		 Новое видео WIND ROSE

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22 сен 2022 : 		 WIND ROSE переиздают первые альбомы

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23 окт 2020 : 		 Новое видео WIND ROSE

12 окт 2019 : 		 Обучающее видео от WIND ROSE

29 сен 2019 : 		 Новая песня WIND ROSE

17 сен 2019 : 		 Рассказ об издании альбома WIND ROSE

12 сен 2019 : 		 Обучающее видео от WIND ROSE

2 сен 2019 : 		 Новое видео WIND ROSE

16 авг 2019 : 		 Обучающее видео WIND ROSE

4 июл 2019 : 		 Новый альбом WIND ROSE выйдет в сентябре

7 июн 2019 : 		 Новое видео WIND ROSE

22 дек 2018 : 		 WIND ROSE на Napalm Records

17 окт 2017 : 		 Новое видео WIND ROSE

1 июн 2017 : 		 Новая песня WIND ROSE

17 май 2017 : 		 Новое видео WIND ROSE

13 апр 2017 : 		 Видео с текстом от WIND ROSE

29 мар 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома WIND ROSE

3 мар 2017 : 		 WIND ROSE на Inner Wound Recordings
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Новое видео WIND ROSE



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To Be A Dwarf, новое видео группы WIND ROSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Trollslayer", выход которого запланирован на четвертое октября на Napalm Records:

01. Of Ice And Blood
02. Dance Of The Axes
03. The Great Feast Underground
04. Rock And Stone
05. To Be A Dwarf
06. Home Of The Twilight
07. Trollslayer
08. Legacy Of The Forge
09. No More Sorrow




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