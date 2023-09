сегодня



Новое видео WIND ROSE



Mine Mine Mine!, новое видео группы WIND ROSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Wintersaga:



1. Of Iron and Gold 02:49

2. Wintersaga 05:11

3. Drunken Dwarves 04:32

4. Diggy Diggy Hole (The Yogscast cover) 05:16

5. Mine Mine Mine! 05:13

6. The Art of War 05:49

7. There and Back Again 06:19

8. The King Under the Mountain 05:34

9. We Were Warriors 09:16 http://www.windroseofficial.com/band.html







+0 -0



просмотров: 174