Новое видео WOLFHEART



"Ancient Cold", новое видео группы WOLFHEART, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Draconian Darkness, выходящего шестого сентября на Reigning Phoenix Music:



"Ancient Cold"

"Evenfall"

"Burning Sky"

"Death Leads The Way"

"Scion Of The Flame"

"Grave"

"Throne Of Bones"

"Trail By Fire"

"The Gale"







