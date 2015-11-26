|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Умер Кен Хенсли
Бывший клавишник URIAH HEEP Кен Хенсли скончался в возрасте 75 лет. Эту новость подтвердил его брат, Trevor.
«С глубоким прискорбием вынужден сообщить, что мой брат Кен Хенсли мирно скончался в среду вечером. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним и утешала Кена в его последние минуты с нами.
Мы все опустошены этой трагической и невероятно неожиданной потерей и просим вас дать нам немного уединения и времени, чтобы смириться с ней.
Кен будет кремирован на частной церемонии в Испании, так что, пожалуйста, не спрашивайте информацию о похоронах.
Кен ушел, но он никогда не будет забыт и всегда будет в наших сердцах.
Будьте в безопасности».
|
|
НELLECTOR
R.I.P. Kenneth William David Hensley
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).