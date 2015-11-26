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Умер Кен Хенсли



Бывший клавишник URIAH HEEP Кен Хенсли скончался в возрасте 75 лет. Эту новость подтвердил его брат, Trevor.



«С глубоким прискорбием вынужден сообщить, что мой брат Кен Хенсли мирно скончался в среду вечером. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним и утешала Кена в его последние минуты с нами.



Мы все опустошены этой трагической и невероятно неожиданной потерей и просим вас дать нам немного уединения и времени, чтобы смириться с ней.



Кен будет кремирован на частной церемонии в Испании, так что, пожалуйста, не спрашивайте информацию о похоронах.



Кен ушел, но он никогда не будет забыт и всегда будет в наших сердцах.



Будьте в безопасности».







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