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Ken Hensley

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Умер Кен Хенсли



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Бывший клавишник URIAH HEEP Кен Хенсли скончался в возрасте 75 лет. Эту новость подтвердил его брат, Trevor.

«С глубоким прискорбием вынужден сообщить, что мой брат Кен Хенсли мирно скончался в среду вечером. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним и утешала Кена в его последние минуты с нами.

Мы все опустошены этой трагической и невероятно неожиданной потерей и просим вас дать нам немного уединения и времени, чтобы смириться с ней.

Кен будет кремирован на частной церемонии в Испании, так что, пожалуйста, не спрашивайте информацию о похоронах.

Кен ушел, но он никогда не будет забыт и всегда будет в наших сердцах.

Будьте в безопасности».

Former URIAH HEEP Keyboardist KEN HENSLEY Dead At 75



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

НELLECTOR


5 ноя 2020, 17:17		Очень очень очень жаль...
R.I.P. Kenneth William David Hensley


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